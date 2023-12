Qué pasó con Laura Martínez Pérez, profesora de la BUAP que fue reportada como desaparecida tras supuesto despido

(Facebook/Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla)

A principios de diciembre se encendieron las alarmas de muchas personas porque una docente de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) había sido reportada como desaparecida, la situación se volvió aún más confusa cuando la profesora lanzó un mensaje desde su cuenta de Facebook para decir que había sido despedida.

La docente Laura Martínez Pérez pertenece a la Facultad de Ciencias Químicas de la BUAP, pero se había ausentado de sus actividades académicas al menos hasta el 2 de diciembre, así que la institución universitaria lanzó un comunicado para explicar que estaban tratando de proteger su integridad.

Horas antes del comunicado, un perfil de Facebook con el nombre de la docente publicó el siguiente mensaje:

Esta fue su publicación en Facebook (Captura de pantalla)

“Saludos a todos. Les escribo para que sepan que si no me he comunicado es porque fui despedida desde la semana pasada y ha sido necesario para no entorprecer el proceso legal correspondiente, por lo que pido su comprensión. Desconozco por qué las autoridades no les han informado de esto, pero les agradezco mucho sus muestras de cariño y aprecio, ustedes saben que lo más importante para mí han sido mis estudiantes y me preocupan. Por favor, estén tranquilos, yo me encuentro bien físicamente”.

El mensaje únicamente fue visible para sus amistades y amigos en común dentro de esta red social. El posible despido de la profesora despertó indignación entre la comunidad escolar, pero el comunicado de la BUAP informó que aún gozaba de sus derechos laborales.

Ante lo ocurrido, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla emprendió una estrategia para localizar a la docente, finalmente el personal de esta dependencia dio con su paradero. La docente se encuentra sana y salva.

Este fue el mensaje que se pudo leer en el Facebook oficial de la dependencia:

Comunicado de la BUAP el 2 de diciembre (X/@BUAPoficial)

“Derivado de la activación de protocolos de búsqueda, así como la Alerta informativa, el #GobiernoPresente, a cargo del Gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, y bajo la encomienda de la Secretaría de Gobernación de Puebla a cargo de Javier Aquino Limón, a través de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, y en conjunto con la colaboración de la Célula de Búsqueda del Ayuntamiento de Puebla lograron la localización de Laura Martínez Pérez sin rasgos de violencia o maltrato físico.”

Por su parte, Lidia Cedillo, la rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla mencionó que la profesora estuvo un tiempo sin poder ser localizada, pues no había forma de tener contacto con ella e incluso intentaron buscar a su hermano, pero tampoco pudieron comunicarse con él, así que iniciaron una denuncia por desaparición para poder encontrarla.

La docente fue localizada (Facebook/busquedagobpue)

“Localizaron a la maestra, está bien, pero creo que hubo una confusión por parte de ella, La maestra está bien pero hubo una confusión de parte de ella, pensaba que había sido despedida de nuestra institución y para nada, la docente goza de todos sus derechos laborales, está activa , se le pagó la quincena de noviembre completa. Realmente no hay una causal de despido”, dijo durante una conferencia ante varios medios de comunicación.

La profesora tuvo algunas diferencias con otra docente de la misma facultad, dicha persona puso una denuncia y Laura Martínez fue citada, la rectora mencionó:

“Lo que sucede es que ella tuvo diferencias con otra docente y la otra docente metió una denuncia a la oficina General, entonces ella fue citada para aclarar la situación de diferencia entre ellas dos, pero son diferencias entre dos docentes, no es causal de despido para nada. Creo que ella se angustió mucho, pensó que estaba despedida”