Por qué Movimiento Ciudadano podría ser el culpable de la caída de Samuel García, según Clemente Castañeda

Clemente Castañeda habló sobre la pérdida de precandidato a la presidencia que sufrió Movimiento Ciudadano (Cuartoscuro)

Días después de que se dio a conocer que Samuel García renunciaba a su licencia y volvía a asumir las funciones de gobernador de Nuevo León, el coordinador de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado de la República, Clemente Castañeda, aseguró que la culpa de quedarse sin precandidato a la Presidencia de la República es del propio partido naranja.

Previo a su ingreso a la sesión del Consejo Nacional del instituto político, el legislador fue cuestionado sobre las responsabilidades que se deben de asumir tras lo vivido en Nuevo León, así como en el proceso interno de la precandidatura y sentenció que fue responsabilidad de todos los integrantes del partido.

“Todos somos responsables de lo que ocurrió, todas y todos”

Sin embargo, apuntó que ya no importa el pasado, sino que ahora le queda a Movimiento Ciudadano enfrentar con responsabilidad todo lo vivido y con la convicción de poder llegar a un consenso para enfrentar el proceso electoral del próximo año.

El senador mandó solidaridad al gobernador de Nuevo León (X/@ClementeCH)

En tanto, el representante del Grupo Jalisco indicó que acudieron a la reunión partidista con la firme idea de refrendar la unidad al interior del partido naranja y de dar respaldo al proyecto, así como con García Sepúlveda, luego de que renunció a sus aspiraciones políticas para el próximo año.

“Más que una posición, hay una solidaridad absoluta con Samuel García, por supuesto con la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano. Nosotros estamos aquí en una muestra de respaldo y de unidad al proyecto que hemos construido y vamos a hacer mucho diálogo interno poniendo razones y argumentos sobre la mesa”, explicó.

Aunado a lo anterior, el senador dejó en claro que no se ha cerrado la puerta a ningún perfil para ser el próximo candidato a la presidencia y reafirmó que no existe ninguna decisión tomada; no obstante, destacó que es un buen momento para reabrir el diálogo de forma interna.

Castañeda también fue cuestionado sobre quién podría ser la ficha de su grupo y negó dar esa información, pues explicó que no tiene autoridad ni quería descartar a alguien con el fin de no abonar problemas a la situación de crisis que está viviendo Movimiento Ciudadano.

“En este momento lo que debe de imperar es la razón, la unidad y sobretodo la convicción de que lo que hicimos durante estas semanas fue abrir el ostión, abrir el sistema político mexicano y hoy Movimiento Ciudadano ocupa un lugar importante en la discusión nacional y sería un error desaprovechar ese vuelo”, refirió.

¿Qué pasará con Movimiento Ciudadano en precampaña?

El político se reincorporó al gobierno de Nuevo León y abandonó su aspiración presidencial (Facebook/Samuel García)

Asimismo, mandó un mensaje a sus rivales partidistas y aseguró que el partido naranja está más vivo que nunca, además de que todo lo que sucedió en el norte del país fue una muestra de que “la vieja política” tiene miedo de lo que están haciendo y del papel que están tomando en el sistema político mexicano.

Pese a lo anterior, reconoció que pueden estar en desventaja debido a que no contarán con representante durante la precampaña, a comparación del camino que tienen la coalición Juntos Seguimos Haciendo Historia y la alianza Fuerza y Corazón por México; sin embargo, confió en que se pondrán de acuerdo para tener una propuesta fresca, tal como lo mencionó Dante Delgado, dirigente nacional del partido.

“Vamos a perder un momento fundamental en la precampaña, pero estamos en perfectas condiciones de ponernos de acuerdo muy pronto y hacer un proceso interno adecuado y, sobre todo, a la altura de lo que está demandando México, que es una expresión de corte socialdemócrata, ciudadana, abierta, joven fresca y que, por cierto, ya le estaban sacando un gran susto a la vieja política.