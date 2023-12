“Monetizando con un violentador de mujeres”: critican a ‘Envinadas’ por invitar a El Temach, influencer acusado de misoginia

El lanzamiento del episodio continúa en pie pese a la controversia. (Instagram: @envinadas)

Como cada semana, Daniela Luján, Mariana Botas y Jessica Segura recurrieron a sus redes sociales para compartir un adelanto de la próxima entrega de su podcast, Envinadas, sin imaginar la controversia que se desataría entre sus seguidores por su invitado estelar. Se trata nada más ni nada menos que de Luis Castillejas ‘El Temach’, un influencer que constantemente es acusado de lanzar comentarios misóginos en sus publicaciones.

“¿Se lo esperaban? Esta semana nos acompañó @eltemach para hablar de la cruda verdad”, se lee en la cuenta oficial de ‘Envinadas’ en Instagram.

Tras ver el anuncio, muchas mujeres recurrieron a la sección de comentarios para externar su inconformidad tanto con la producción por invitar al influencer como con las actrices por aceptar platicar con él.

“Monetizando con un creador que violenta a mujeres. Lamentable”. “¿Que no es el tipo que ha amenazado de muerte a una tiktoker? Qué onda con invitar a esa hombre”. “¿Qué sigue, envinadas? Invitar a Pau Florencia y a su esposo?”. “Cha-le, la decepción verdaderamente…”. “Eran mi programa favorito, pero con estos invitados, no quiero consumir más su contenido”, fueron algunas reacciones.

Horas después de que se desató el escándalo, varias usuarias de la plataforma aseguraron que sus comentarios contra el capítulo habían sido eliminados.

Hasta el momento ninguna de las tres actrices ni El Temach se han pronunciado al respecto; la publicación del episodio de Envinadas sigue en pie.

¿Quién es ‘El Temach’?

Luis Castillejas es un actor egresado de la Escuela Nacional de Arte Teatral de Bellas Artes que soñaba con ser director cinematográfico. Tras debutar como intérprete, incursionó como creador de contenido en redes sociales con videos donde expone supuestos comportamientos de mujeres y hombres, los cuales han sido señalados como misóginos.

Debido a los constantes señalamientos en su contra, El Temach realizó un live donde se defendió:

“En internet hago contenido para hombres y para mujeres, nada más que cuando le hablo a los hombres, les hablo duro y a las mujeres les molesta. Yo delato las mentiras de la sociedad, yo les digo la verdad a los hombres sobre las mentiras de las mujeres y les digo la verdad a las mujeres sobre las mentiras de los hombres”, comenzó.

“Me volví muy famoso por delatar las mentiras de las mujeres y cuando delato las mentiras de los hombres como que no se vuelve viral y entonces la gente asume que solo lo digo de una parte, que tengo es incongruencia. Entonces hay mucha gente muy enojada por ciertas cosas que he dicho y por cómo lo he dicho”, explicó.