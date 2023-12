Leonardo García se queda en la calle; es desalojado de su lujoso departamento en CDMX por fraude inmobiliario

El actor fue desalojado de su departamento en Polanco Credito:captura de pantallas

Leonardo García recurrió a sus redes sociales para denunciar públicamente un presunto fraude inmobiliario luego de que un grupo de policías de la Ciudad de México irrumpió en su departamento para desalojarlo.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 10 de la mañana del lunes 04 de diciembre en calles de Polanco. De acuerdo con la información que compartió el actor en sus publicaciones de Instagram, estaba descansando en su casa cuando un grupo de policías rompió la puerta y comenzó a sacar sus pertenencias a la calles sin explicación alguna.

“La inmobiliaria Guillen Rivera le vende este departamento con vicios ocultos, se lo entregaron incompleto, con vicios. Siete veces tuvo que desembolsar, Leonardo y sus otros tres vecinos, dinero para reparar el techo porque se metía el agua a cántaros cuando llovía, las bombas, y ellos se deslindaron”, contó un asesor legal de Leonardo García en un live de Instagram.

El actor aseguró que cambió ventanas y parte del techo del inmueble porque se filtraba el agua siempre que llovía. (Instagram: @leonardogarciaof)

Notablemente en shock, el hijo de Andrés García explicó que no solo invirtió sus ahorros de 30 años de trabajo en la compra del pent-house en cuestión, también reparó varias áreas que estaban incompletas, por lo que interpuso un proceso legal en contra de la inmobiliaria para que le reembolsaran ese dinero que puso ‘de más’.

La respuesta no fue lo que esperaba, pues en lugar de recibir el dinero que invirtió, terminó sin casa. Y es que aparentemente la inmobiliaria no solo decidió no retribuir dichas mejoras, también se quedó con el 65% del valor total del departamento que había pagado Leonardo García por ‘concepto de rentas’.

“En qué país civilizado tú compras una casa, te la venden dañada con vicios de origen y, después de eso, lo que diste de pagos te lo quitan por concepto de rentas”, comentó el asesor legal del actor.

El actor fue desalojado de su departamento en Polanco. Credito. (Instagram: @leonargogarciaof)

“Yo pagué más de la mitad y nos abandonaron. Esto parece una forma de fraude, un engaño porque manejan por abajo las cosas (...) No me lo regalaron, yo lo trabajé. Estoy anonadado, estoy impotente. Todo el dinero que pagué, hicimos todo lo que se hace legalmente”, continuó Leonardo García.

¿Leonardo García demandará a la inmobiliaria?

El actor aseguró que ofrecerá una conferencia de prensa para informar el proceso legal que emprenderá en contra de la inmobiliaria en cuestión por los daños que sufrió y no solo enseñó cómo quedó el departamento donde vivió durante siete años, también explicó que no sabía donde habían quedado sus quedado todas sus pertenencias.