Ésta es la multa que podría pagar el ‘Chino’ Huerta por exhibir playera con mensaje “re-hecho en C.U.”

César Huerta envió un mensaje a las Chivas en el primer tanto del partido de vuelta de cuartos de final (X/@LigaBBVAMX)

En los cuartos de final del torneo de Apertura 2024, las Chivas del Club Deportivo Guadalajara y los Pumas de la Universidad Nacional escribieron un capítulo más de su rivalidad deportiva. En el encuentro César Huerta tuvo una revancha deportiva y la dio a conocer por medio de un festejo a los rojiblancos, aunque podría ser sancionado por el gesto.

Te puede interesar: Ésta es la historia de la frase ‘Re-Hecho en CU’ que lució el Chino Huerta en su victoria con Pumas

Durante el partido realizado en la Ciudad Universitaria de la capital, César Huerta participó en la jugada del primer tanto en favor de los auriazules, donde el defensor Antonio Briseño terminó anotando un gol en contra de su arco. Debido a ello, el delantero de los Pumas corrió hacia una de las esquinas y, con euforia, se quitó la camiseta de la institución.

Al correr hacia uno de los extremos del terreno de juego y acercarse a las cámaras, dejó ver un mensaje en su camiseta interior. En el breve texto se dio a conocer un gesto que años atrás protagonizó Jaime Lozano, precisamente, en un encuentro entre los Pumas de la Universidad Nacional y las Chivas.

Huerta intervino en dos anotaciones del encuentro (EFE/Isaac Esquivel)

“Re-hecho en C.U.”, fueron las líneas que se leyeron en la camiseta de César Huerta, quien recordó así su paso por las filas del Club Deportivo Guadalajara. Aunque el gesto causó emoción entre los aficionados, el mismo podría acarrearle problemas al delantero seleccionado nacional.

Te puede interesar: “Me vale Vergara”, la canción de Molotov que le puso ritmo a la rivalidad entre Chivas y Pumas

Y es que haberse quitado la camiseta, de por sí, significa una falta al reglamento. Adicionalmente, por el contenido que dio a conocer la prenda, el “Chino” Huerta habría quebrantado otra de las determinaciones establecidas en el reglamento de sanciones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

El artículo 41 del código referido toma en cuenta la exhibición de lemas y publicidad en la indumentaria de los futbolistas o miembros del cuerpo técnico. Y es que no se encuentra permitido la exhibición de mensajes ajenos al ámbito deportivo.

César Huerta se formó y jugó en el primer equipo de Chivas antes de arribar a los Pumas (Foto: Cortesía/ Club Guadalajara)

“Los jugadores y/o integrantes del cuerpo técnico no pueden mostrar tatuajes o imágenes de partidos o campañas políticas o comerciales, lemas, publicidad (...) mensajes políticos, religiosos o personales, estampados sobre cualquier superficie, ya sea la ropa que utilice o cualquier otra. Asimismo, está prohibido para los jugadores el uso de máscaras, gorros o sombreros”, se lee en el apartado.

Te puede interesar: Pumas vs Chivas: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2023?

En ese sentido, debido al mensaje persona, la comisión disciplinaria podría imponer una sanción a César Huerta. Hasta el momento no se ha dado a conocer la determinación de las autoridades, no obstante, el único castigo que deberá acatar el futbolista será económico y no amerita la suspensión en el terreno de juego.

Debido a que es la primera vez que incurre en dicha violación al reglamento, Huerta podría desembolsar una cifra equivalente a las 500 unidades de medida y actualización (UMAs), es decir, MXN 51 mil 870.

El tributo de "Re-Hecho en CU" del Chino Huerta frente a Chivas generó reacciones entre la afición (@elizzie_)

Cabe mencionar que aquellas personas que incurran en una segunda sanción, deben pagar un monto correspondiente a mil UMAs, es decir 103 mil 740, mientras que en la tercera ocasión la suma será de 3 mil UMAs o MXN 311 mil 220.

¿Por qué “Chino” Huerta festejó con la camiseta de “re-hecho en C.U.?

Aunque César Huerta ha alcanzado su mejor nivel al momento con los Pumas de la Universidad Nacional, cuenta con un pasado relacionado con las Chivas del Club Deportivo Guadalajara. De hecho, el originario de Guadalajara, Jalisco se formó en las fuerzas básicas del equipo tapatío.

Si bien su paso por el rebaño fue prolongado, su estancia en el primer equipo fue criticado por la afición. Incluso, llegó a tener diferencias con jugadores como Antonio Briseño. Por ello, debido a la sinergia que ha consolidado con la afición universitaria gracias a sus buenas actuaciones, el “Chino” se reivindicó como un jugador más formado en la Universidad Nacional.