Dónde hacer la trivia viral para identificar las estaciones del Metro de CDMX; así puedes jugar

El juego se hizo viral desde las historias de Instagram (Captura de pantalla//metro-memory.com)

Recientemente se viralizó un juego para identificar la mayor cantidad posible de estaciones del Metro de la Ciudad de México, así que mucha gente está compartiendo sus resultados a través de Instagram y otras redes sociales.

Si deseas poner a prueba tu memoria tratando de identificarlos nombres de las estaciones, deberás ingresar a Metro Memory, aunque después de alcanzar cierto porcentaje aparece una ventana para invitarte a donar, el juego es completamente gratuito ya que se puede cerrar y continuar el reto sin ningún problema.

“El objetivo es sencillo: Escribe tantas estaciones como puedas recordar y velas mientras aparecen en el mapa. Sin límite de tiempo. Si lo haces bien, tal vez salga confetti”, se puede leer en la página oficial de Metro Memory.

Cómo jugar a qué tan conocedor eres del Metro de la CDMX

Un usuario logró recordar casi el 100% de todas las estaciones (X/@tognog)

El enlace para el juego es el siguiente ( https://metro-memory.com/mexico-city ) puedes ingresar tanto desde el celular como desde la computadora. A continuación aparecerá una ventana con el número de las 10 líneas del Metro de la CDMX y una casilla que dice “Estación”, de fondo se podrá ver el mapa de este sistema de transporte pero con puntos en blanco. Deberás escribir el nombre de alguna estación y a continuación dar clic en “enter” Cada nombre correcto hará que se coloree el punto en la línea correspondiente, también aparecerá el nombre de la estación. Intenta escribir la mayor cantidad de nombres de estaciones que recuerdes, no es necesario hacerlo en algún orden específico. Conforme vayas avanzando, podrás ver el porcentaje total del avance. Para unirte a la tendencia, le puedes sacar una captura de pantalla a tu resultado y después presumirlo en tus redes sociales.

El mapa se puede desplazar y puedes ver el desglose de todas las estaciones por línea (Captura de pantalla/metro-memory.com/mexico-city)

Aunque el reto se puede resolver fácilmente si tienes a la mano algún mapa del Metro de la CDMX, la idea del juego Metro Memory es responderlo usando la memoria de tus trayectos diarios.

También es posible aumentar la dificultad del juego ocultando las respuestas que ya acertaste, de esta forma no podrás irte guiando con las respuestas que ya habías colocado. Por lo general, muchas personas suelen memorizar las estaciones en serie, ya que las recorren todos los días de principio a fin.

De igual forma, si quieres ver cuántas estaciones has logrado recordar de cada línea, lo único que tienes que hacer es darle clic a la pestaña, a continuación se desplegará el total.

La idea es recordar la mayor cantidad posible de estaciones en el juego Foto: Redes sociales

Otra consideración importante durante el juego es que no hay un tiempo límite para resolverlo, únicamente se aconseja que no cierres la ventana ni reinicies el dispositivo para que no se borre tu progreso.

En México, muchas personas compartieron sus resultados en un sticker de pregunta para colocar en historias temporales, pero no todos facilitaron el enlace para visitar el juego.

Este juego para identificar los nombres de estaciones no sólo permite hacerlo con la Ciudad de México, si no que también tiene los mapas de metro de estas ciudades:

El juego Metro Memory también permite identificar el metro de otras ciudades (Captura de pantalla/metro-memory.com/mexico-city)

Metro de Londres, Inglaterra

Metro de París, Francia

Metro de Berlín, Alemania

Metro de Viena en Austria

Metro de Washington DC en Estados Unidos

Metro de Madrid en España

Metro de Barcelona en España

Metro de Seúl en Corea del Sur

Metro de Nueva York en Estados Unidos

Cada mapa de este sistema de transporte subterráneo tiene la misma dinámica. Como dato curioso, puedes cambiar la página a modo oscuro si estás jugando de noche para no lastimarte la vista, para hacerlo sólo debes hacer clic en el símbolo del sol.