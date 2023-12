De Carlos Slim a Loret de Mola: revelan lista de espiados en sexenio de Peña Nieto con Pegasus

El testigo protegido de la FGR, "Zeus" reveló detalles sobre el espionaje en el primer día del juicio. (CUARTOSCURO)

A seis años de que estallara el escándalo de espionaje impulsado en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto con ayuda del software Pegasus, este lunes comenzó el juicio emprendido por la Fiscalía General de la República (FGR), y en el primer día se han hecho revelaciones de gran importancia como que los empresarios Carlos Slim, Germán Larrea y directivos de Televisa también fueron espiados.

Te puede interesar: El fuerte conflicto entre morenistas en Baja California que enfrentará a un boxeador con una alcaldesa, según Loret de Mola

Las revelaciones fueron hechas por un testigo protegido ―al que se le identifica como “Zeus”―, durante una audiencia en el juicio en contra de Juan Carlos García Rivera, empleado de una filial del Grupo KBH, que presuntamente intervino en las comunicaciones de la periodista Carmen Aristegui, uno de los personajes más hostigados por parte del sexenio peñista tras la revelación de lo que fue uno de los más grandes escándalos de esa administración, la llamada “Casa Blanca”.

De acuerdo con la información de la que se tiene conocimiento, el espionaje con el software Pegasus comenzó el 11 de septiembre de 2015 y, a decir del testigo, con éste fueron espiadas más de 15 personas.

Las revelaciones de “Zeus”

Carmen Aristegui es reconocida legalmente como una de las afectadas por el software espía en su calidad de periodista. EFE/Fernando Alvarado

“Zeus” dijo que vio un Excel con más de 1,500 registros de personas que fueron víctimas de espionaje, entre los que destacaban los comunicadores Carlos Loret de Mola, Jenaro Villamil, Héctor de Mauleon y Pedro Ferriz de Con. Dicho documento tenía números de teléfonos, llamadas de entrada y salida, ubicaciones, fotografías y grabaciones, declaró a la FGR.

Te puede interesar: Éste el grado de estudios de Johanna Slim, hija del hombre más rico de México

“La verdad es que cuando me di cuenta se me revolvió el estómago. Me llamó mucho la atención que tuvieran información de particulares cuando la venta era para competencia de las fuerzas del orden común”, dijo el testigo protegido.

Al relevar que la primera vez que vio la lista de espionaje fue en septiembre de 2015, “Zeus” también detalló que en el Excel estaban empresarios como “Germán Larrea, Carlos Slim y gente de Televisa”.

Te puede interesar: Jornadas laborales de 3 días y jubilación extendida: las sugerencias de Carlos Slim al sector empresarial

“Zeus”, quien trabajaba como administrador de proyectos, narró cómo fue que descubrió la lista de espionaje: “Me dieron una USB, que tenía que mandar información. Sin querer le di un clic y se desplegó un archivo muy grande”, contó. Al mes siguiente volvió a tener acceso a otra memoria y descargó la información en un café internet, cuando vio la información dijo que le dio “mucho miedo”, por lo que decidió denunciar el caso ante la FGR.

Peña Nieto, Osorio Chong e Imaz daban las órdenes

El expresidente Enrique Peña Nieto era uno de los tres personajes que daba la orden directa de a quién se espiaba, según testigo protegido de la FGR. EFE/Jorge Núñez/Archivo

Según “Zeus”, era el propio Enrique Peña Nieto quien daba las órdenes de a qué personajes se debía espiar, así como también el entonces secretario de Gobierno (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong; y Eugenio Imaz, titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), éste último quien supuestamente tenía comunicación con Uri Ansbacher, dueño de KBH.

Sobre el acusado (Juan Carlos García Rivera), éste era el encargado de dar soporte y capacitar a quienes tenían acceso a Pegasus, además de ser el único que tenía contacto directo con el dueño de KBH.

García Rivera fue detenido hace dos años en Querétaro acusado del delito de intervención ilegal de comunicaciones en contra de Carmen Aristegui, quien hasta el momento es la única legalmente reconocida como afectada por este espionaje en su calidad de periodista.

Apenas en mayo la FGR dio a conocer que tenía una investigación por la contratación y adquisición del software Pegasus por la entonces Procuraduría General de la República (PGR, hoy FGR). La contratación había estado a cargo de Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Cabe apuntar que Citizen Lab también reveló que Pegasus fue usado por el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para espiar a defensores de derechos humanos, sin embargo, la administración lo ha negado.