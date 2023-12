¿Cuánto costará casarse en la CDMX en 2024? Anuncian nuevo precio en la capital

Ceremonia masiva de bodas igualitarias en la CDMX. (Foto: AFP)

A menos de un mes para que se acabe el año, el Gobierno de la Ciudad de México discutirá el Paquete Económico para el 2024, en donde se presentarán, entre otros puntos, los nuevos precios aumentados para algunos servicios entre los que destacan las uniones matrimoniales por la vía legal

De acuerdo a la iniciativa de decreto por el que se reforman disposiciones del Código Fiscal de la CDMX, las cuotas para el registro civil deberán incrementar con respecto al 2023.

Este año, el Congreso de la Ciudad aprobó que los enlaces matrimoniales deberían tener un costo de mil 367 pesos para aquellas parejas que deseaban unirse en las oficinas del Registro Civil, por su parte, las personas que buscaban un servicio en algún domicilio en particular, el costo elevaría hasta 2 mil 745 pesos.

En 2024, la iniciativa propone un aumento de más de 100 pesos para el trámite a realizar en el Registro Civil, el cual ascendería a mil 518 pesos. Para las bodas a domicilio, el costo sería de 3 mil 49 pesos.

Qué documentos se necesita para casarse en el Registro Civil

De acuerdo con las autoridades de la Ciudad de México, las personas que deseen contraer matrimonio ante un juez deberán tener en cuenta los siguientes requisitos:

-Solicitud de matrimonio, ésta se entrega y se llena ante un juez civil.

-Actas de nacimiento con copia certificada.

-Identificaciones oficiales.

-Comprobantes de domicilio.

-Convenio de régimen patrimonial, es un documento en el que se aclara si habrá separación de bienes, sociedad conyugal o régimen mixto.

-Declaración de no tener una sentencia por violencia familiar, aunque no es un impedimento para registrar el matrimonio las autoridades lo consideran importante en caso de que la otra parte del matrimonio no esté al tanto de que haya una.

-Constancia del Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

-Pago de tasa administrativa.

-Realización del curso prenupcial, después de la entrega de todos los documentos anteriores las parejas deben asistir al Registro Civil y tomar el curso, después se les dará una constancia.

Cuánto cuesta divorciarse en la CDMX

De igual manera, el Paquete Económico del 2024 propuso un aumento en los trámites para el divorcio, un incremento considerado ante la inflación. Para aquellas personas que piensan en la separación por la vía legal, el costo será (de acuerdo a lo referido en el artículo 272 del Código Civil para el Distrito Federal) de mil 518 pesos.

Para aquellas parejas que deseen retirar este registro en el acta de nacimiento, este consto tendrá un valor de 302 pesos.

Requisitos para poder divorciarse

Las personas que deseen separarse deberán tener en cuenta los siguientes puntos:

-Presentar la solicitud de divorcio: Esto debe hacerse ante el Juzgado de lo Familiar correspondiente. Se puede realizar por mutuo acuerdo o de manera unilateral.

-Documentos necesarios:

Acta de matrimonio original y copias.

Actas de nacimiento de los hijos (si los hay) y copias.

Identificación oficial de ambos cónyuges.

Comprobante de domicilio.

-Propuesta de convenio (en caso de divorcio por mutuo acuerdo):

La distribución de bienes.

La custodia y convivencia con los hijos.

La pensión alimenticia.

La compensación que proceda.

-Ratificación del convenio: Ya sea por mutuo acuerdo o contencioso, deberá ser ratificado por ambas partes frente al juez.

-Proceso legal:

En divorcio por mutuo acuerdo, después de ratificar el convenio, el juez emitirá la sentencia correspondiente.

En divorcio unilateral o necesario, puede requerirse la intervención de un abogado y un proceso que incluye la presentación de pruebas y posible juicio.

-Sentencia de divorcio: Una vez que el juez emite la sentencia, el matrimonio queda disuelto oficialmente.

Es recomendable contar con la asistencia de un abogado especialista en derecho familiar para la orientación adecuada durante el proceso.