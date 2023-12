Qué es la insuficiencia renal, la enfermedad que ataca a ‘El Mencho’, líder del CJNG

Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho" es el líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (Foto: Infobae México / Jovani Pérez)

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es grupo criminal que cuenta con presencia en la mayoría del territorio mexicano, dicha organización es liderada por un hombre: Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho. A lo largo de los años en diversas ocasiones han surgido reportes sobre el estado de salud del líder criminal.

No solo Oseguera Cervantes es uno de los hombres que tiene problemas de salud pues apenas el pasado mes de septiembre Rafael Caro Quintero, El Narco de Narcos, tuvo que ser sacado del Altiplano debido a problemas de salud, aparentemente por crecimiento prostático anormal.

De acuerdo con informes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), consultados por el periodista Ricardo Ravelo y que le permitieron detallar el estado de salud del Señor de los Gallos en su libro El amo de Jalisco. Un gobierno con estructura criminal, El Mencho sufre de insuficiencia renal.

Qué es la insuficiencia renal

La enfermedad crónica renal de riñón puede causar otras complicaciones médicas (FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO)

Tambien conocida como enfermedad crónica renal de riñón, se caracteriza, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) por una perdida gradual de la función renal, es decir cuando los riñones pierden la capacidad de filtrar desechos sanguíneos.

Los síntomas de insuficiencia renal son la hinchazón de piernas, pies o tobillos, cansancio durante el día y problemas para dormir en la noche, poca producción de orina, así como dolor y rigidez en las articulaciones, entre otros enlistados por el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK, por sus siglas en inglés).

Cabe destacar que se trata de una enfermedad que no tiene cura, aunque sí puede ser tratada y controlada para que los síntomas sean reducidos. Con el objetivo de reemplazar la función renal el NIDDK identifica tres posibles tratamientos:

Hay tratamiento para la insuficiencia renal (Foto: iStock)

Hemodiálisis, la cual consiste en la filtración de toxinas y agua en la sangre y que “no es una cura para la insuficiencia renal, pero puede ayudar a que el paciente se sienta mejor y viva más tiempo”.

Diálisis peritoneal, implica el revestimiento del vientre o el abdomen con el objetivo de que la persona puede filtrar la sangre dentro de su organismo. Para este proceso al paciente se le coloca un catéter en el abdomen.

Trasplante de riñón, consiste en que el paciente reciba un riñón sano el cual puede ser recibido de una persona que recientemente haya fallecido o incluso de una persona todavía viva. Tras el trasplante la persona deberá tomar medicamentos con el objetivo de que su cuerpo no rechace el nuevo riñón.

El CJNG estaría detrás de la construcción de un hospital en Jalisco (Foto: Infobae México)

Al ser una condición que no se cura y que requiere de cuidados para que no se agudize no sorprenden entonces los reportes de un hospital que habría sido construido por órdenes de El Mencho en Jalisco, una zona donde el cártel de las cuatro letras tiene una fuerte presencia.

Y es que según los expertos en medicina, las personas que sufren de insuficiencia renal deberán estar en contacto con un nefrólogo, un enfermero y hasta una persona dedicada a identificar que es lo que puede o no puede comer.

Los problemas derivados de la insuficiencia renal pueden ser varios y entre ellos se encuentra la anemia, presión arterial alta y enfermedades cardiacas, entre otras enlistadas por el NIDDK, el cual pertenece a los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos.

Por su parte, el pasado 25 de noviembre fue detenido Carlos ‘N’, alias El CR, un individuo identificado como jefe de plaza del CJNG y que estaría relacionado con la desaparición del coronel de la Sedena José Isidro Grimaldo Muñoz de quien no se conoce su paradero desde finales del 2022 cuando estaba en una zona presuntamente controlada por El CR.