Omar Fayad y Victoria Ruffo: qué dijeron sobre sus fuertes rumores de divorcio

La pareja ha sido objeto de los rumores del fin de su martrimonio de dos décadas (Ilustración: Jovani Pérez/Infobae México)

Omar Fayad y Victoria Ruffo responden a rumores de separación con humor y desmienten crisis matrimonial. Ante especulaciones que sugerían un inminente divorcio debido a un posible cambio de residencia de Fayad a Noruega, relacionado con una nominación como embajador por parte de AMLO, la pareja ha manifestado estabilidad en su relación de 22 años y ambos insisten en que enfrentan las habladurías con risas y compartiendo memes entre ellos.

Fue el periodista Alex Kaffie quien a inicios del mes de noviembre de este 2023 soltó la información en su cuenta de Instagram: “Tengo confirmada esta noticia, que han decididio poner fin a su matirmonio Victoria Ruffo y Omar Fayad, así es, la actriz y el político han decididio finalizar su matrimonio de 22 años. Ellos, recordemos, se dieron el ‘sí acepto’ en 2001 vía religiosa y lo hicieron en la iglesia de San Agustín, ubicada en Polanco, en la Ciudad de México″.

Según el comunicador, ambos personajes ya habían iniciado su trámite de divorcio y dijo desconocer “en qué términos se está dando”, pero seguramente “incluye la pensión alimenticia de sus dos hijos mellizos, Anuar y Victoria”.

La pareja llegó al altar en 2001 (Foto: Twitter @Joselin66149179)

Ante ello, Victoria Ruffo rápidamente refutó los rumores sobre problemas en su matrimonio, afirmando que su relación continúa sólida.

Por su parte Omar Fayad, quien no suele hablar sobre su vida privada, abordó públicamente las especulaciones, utilizando el humor para destacar la duración y singularidad de su enlace, describiéndose como una “familia muy disfuncional”.

“Tenemos 22 años de casados. Somos una familia muy disfuncional. La verdad no hacemos caso y nos hemos reído mucho con lo del divorcio. Ya ves que estuvieron jode y jode sobre si estábamos divorciándonos. Como dice Victoria: ‘Yo no la voy a dejar’. No estoy dispuesto a cambiar de diablo para vivir el mismo infierno”, dijo el ex gobernador de Hidalgo en una reciente entrevista.

El político explicó que la disfuncionalidad mencionada no es negativa, sino que ha contribuido a la longevidad de su matrimonio, dejandro atrás las especulaciones.

Omar Fayad fue propuesto por el presidente AMLO para ocupar el cargo de embajador de México en Noruega (Foto: Cuartoscuro)

Así mismo describió cómo la independencia y el respeto mutuo hacia los espacios personales son claves en su relación. Además, reveló que ambos se han tomado a broma los rumores de separación, intercambiando los memes que circulan en redes sociales.

”Somos disfuncionales porque toda la familia está cada uno en su onda (...) por ser disfuncionales, el matrimonio ha durado. Nos entendemos muy bien”

Además, Omar Fayad compartió su filosofía de pareja, señalando que el no hacer “escenas de celos” ha sido esencial para mantener una relación armónica. “Si yo le hiciera escenas de celos a mi mujer, no hubiésemos durado ni un día”, explicó el político.

José Eduardo Derbez creció con Omar Fayad como figura paterna (Foto: Instagram/@victoriaruffo)

Qué dijo Victoria Ruffo sobre los rumores de su divorcio

Por su parte, la queen de las telenovelas ya había hablado al respecto semanas atrás. “Tenemos crisis desde que nos casamos”, inició entre risas. Cuando las presentadoras del programa La mesa caliente de Telemundo le insistieron en que mencionara “cómo le ha ido” en el matrimonio con el político, agregó: “Muy bien, tenemos una relación muy bonita. Nos casamos ya muy maduritos los dos”, dijo la actriz el 7 de noviembre.

¿De dónde salió este chisme, entonces?”. “La verdad no sé, ya van varias veces que sale y que nos divorcian. La verdad nada más nos reímos”, admitió sobre la ahora falsa información.

“El día que pase pues obviamente va a pasar y punto, ¿no?, si es que pasa. Mi marido dice que él no se divorcia porque no va a cambiar de Diablo para vivir el mismo infierno”, bromeó la famosa actriz.

En conclusión, la pareja conformada por Omar Fayad y Victoria Ruffo permanece unida y enfrenta con sentido del humor las especulaciones mediáticas sobre su vida privada.