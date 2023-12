Éste fue el último video de Queta Lavat en TikTok, donde se reinventó ante la falta de trabajo en la TV

Queta Lavat comenzó a crear contenido en TikTok, donde en 2 años acumuló más de 700 mil seguidores (@quetalavatoficial).

Queta Lavat fue una actriz entregada a los escenarios y foros de grabación. Cuando las oportunidades dejaron de presentarse y su salud comenzó a decaer, la primera actriz supo reinventarse para adaptarse a los tiempos que corren y generar contenido en TikTok.

Amena, con un bagaje cultural amplio y llena de anécdotas de los tiempos en los que compartía el pan con Pedro Infante y Jorge Negrete entre las largas jornadas de filmación, Enriqueta Margarita Lavat Bayona logró acercarse a nuevas audiencias, quienes la seguían para escuchar sus experiencias y hasta resolver qué platillo preparar en casa.

En 2021, Queta Lavat llevó su pasión por la cocina a TikTok. En su primera publicación, la leyenda de la Época de Oro del cine mexicano hizo gala de su carisma, que le permitió hacer clic de inmediato con usuarios de esa red social.

“Yo no soy chef ni he estudiado, solamente la práctica de tantísimos años. Todo mundo me dice ‘ay qué rico’”, expuso la actriz como carta de presentación en su nueva faceta.

Queta Lavat tuvo una faceta del tiktoker, tras alejarse de las telenovelas. Crédito: TikTok @quetalavat

¿Cuántos seguidores acumuló Queta Lavat en TikTok?

La faceta de tiktoker de la actriz se vio interrumpida en marzo pasado, cuando una trombosis agravó su salud y tuvo que ser atendida de urgencia en un hospital de la Ciudad de México.

Pese a su avanzada edad, Queta Lavat se sobrepuso a la enfermedad y abandonó el hospital tras una complicada recuperación.

Días antes de su ingreso al hospital, la actriz compartió el video número 123 en TikTok, una receta para preparar un caldo de habas que hoy, después de que su familia diera a conocer el fallecimiento de la actriz, se ha visto poblado de cientos de comentarios emotivos de parte de sus fans, quienes le dieron el último adiós a su querida Queta.

En dos años, con una estrategia de redes sociales sostenida únicamente en su encanto, talento en la cocina e interminables anécdotas, Queta Lavat acumuló 727 mil seguidores y más de 4 millones de ‘me gusta’.

Este nuevo acercamiento llenó de vitalidad a la actriz. En 2022, durante un breve encuentro con la prensa, Queta Lavat reflexionó sobre la realidad de su generación de actores, en ese entonces, con mínimas oportunidades de trabajo en la televisión y el cine:

“Es muy divertido, muy bonito, todos los comentarios que me hacen son muy bonitos, me tiene muy feliz el Tik Tok, ahí seguimos... ahorita hay muy poquitos papeles para personas de mi edad. Nacho (Ignacio López Tarso) tiene 97, me gana un poquito”, expresó con su peculiar sentido del humor.

Su popularidad en TikTok le permitió ser invitada al matutino Hoy, donde compartió una de sus recetas (Instagram/@quetalavatoficial)

¿De qué murió Queta Lavat?

Las causas del fallecimiento de la primera actriz siguen sin darse a conocer. Hasta el momento, la familia se ha mantenido hermética y solo hizo público el anuncio del deceso.

En marzo pasado, Queta Lavat fue ingresada de urgencia al hospital Ángeles del Pedregal debido a una trombosis. Luego de ser operada y aún convaleciente, la actriz envió un mensaje de audio al periodista Alex Kaffie, quien lo compartió en vivo en una emisión del matutino Sale el Sol:

“Quiero por tu conducto informar a todos mis lindos fans que ya voy de mejoría, ha sido algo muy pesado, muy duro que se presentó; un trombo en una pierna, pero no era uno, eran un montón. Gracias a Dios ya vamos de salida y les agradezco muchísimo su interés por mí, mil gracias, muchos besos a todo mi lindo público, hasta luego”, dijo la actriz.

Luego de ser dada de alta, la primera actriz no volvió a generar contenido en TikTok, por lo que se especuló que la trombosis pudo haber afectado su condición, información que no fue confirmada o negada por su familia.