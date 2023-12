El PRI considera que Samuel García “merece ir a juicio político por su irresponsabilidad” en Nuevo León

El gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García,desistió de su intento presidencial al no poder designar al gobernador interino de Nuevo León. EFE/Miguel Sierra

Ante la convulsión que atraviesa el estado de Nuevo León debido a las decisiones del gobernador Samuel García Sepúlveda, el coordinador de los diputados federales del PRI, Rubén Moreira Valdez consideró que el neolonés se “merece ir a juicio político por su irresponsabilidad, además de ordenarle una auditoría”, pues es muy sospechosa su conducta al no querer dejar de incidir estando de licencia.

El líder de los priistas en San Lázaro recriminó que el joven político de Movimiento Ciudadano haya generado en la entidad una seria crisis al tratar de imponer al gobernador interino para lanzarse como “precandidato esquirol de Morena a la presidencia”.

Moreira aclaró que luego de que García Sepúlveda renunció a la precandidatura presidencial de Movimiento Ciudadano, esto no significa que haya ha regresado a gobernar porque el Congreso no ha sesionado, por lo tanto aún no es oficial su regreso al poder.

En sus redes sociales Moreira Valdez apuntó que la ambición personal, la ignorancia y la evidente inestabilidad emocional de Samuel García, provocaron una crisis de gobernabilidad en Nuevo León.

El gobernador de Nuevo León confirmó que reasumió sus funciones. Sin embargo, buscará la presidencia en 2030. Crédito:X/@samuel_garcias

“Mitómano e imprudente, toma como escenario para su comedia al estado líder en desarrollo. Mientras tanto, la inseguridad crece”, resaltó.

El coahuilense reclamó que Samuel García dejó a Nuevo León sumido en la inseguridad, la violencia, falta de proyectos, sin presupuesto ni una ruta para concretar las cosas que prometió y tampoco tiene programas ni obras, por lo tanto solo está irritando a los neoleoneses.

Al hacer un análisis de la situación que se vive en Nuevo León, el legislador priista expuso que Samuel García llegó a la gubernatura con tan sólo el 36%, mientras el 64% de los ciudadanos no votaron por él, por ello resulta que es un gobernador que no tiene una gran legitimidad política.

Además, precisó, en el Congreso local, los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), suman 57% de representación y en apego a la Constitución que Samuel García promovió, llevaron a cabo la aplicación de las reglas para elegir al sucesor interino, mismo proceso que al joven político no le gustó.

El coahuilense consideró que Samuel García es producto del marketing, como lo demostró al hacer uso de las redes sociales para prometerles a los neoleoneses que no dejaría el Gobierno de Nuevo León, como lo hizo su antecesor.

Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF) revocö al gobernador interino inicialmente elegido por los congresistas Crédito: X/@cesarmty/@RosendoChV

Según los priistas, fue gente de MC quienes llevaron a cabo la irrupción en el Congreso estatal, con personajes cercanos a Samuel García, pues consideran que éste “no respeta la ley, no entiende que es vivir en una República y es antidemócrata”.

En el programa “Con peras y manzanas” a cargo de Moreira, se presentaron las cifras de un estudio de México Evalúa, donde Nuevo León refleja que los feminicidios aumentaron 55%; homicidios dolosos 34%, la impunidad 96.2%, donde siete de cada 10 personas acusadas de un delito fueron enviadas a prisión sin una sentencia que demostrara su culpabilidad. Además, en 2022, el Coneval registró que el servicio de agua en casas fue el principal problema en la entidad.

Lo ocurrido en Nuevo León es inaceptable y debe ser señalado. Movimiento Ciudadano puso en riesgo la gobernabilidad de la entidad, con tal de hacerle el juego a Morena.



Les comparto este mensaje. pic.twitter.com/YtMjcsP8nY — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) December 4, 2023

Además de las críticas de Moreira, Samuel García fue señalado por Alejando Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI, de poner en riesgo la gobernabilidad de Nuevo León para tratar de ayudar a Morena en la elección de 2024.

“Lo ocurrido en Nuevo León es inaceptable y debe ser señalado. Movimiento Ciudadano puso en riesgo la gobernabilidad de la entidad, con tal de hacerle el juego a Morena”, señaló el político campechano.

Sin embargo, García Sepúlveda no tardó en responder a los señalamientos del líder priista así como de Xóchitl Gálvez, por lo que llamó a los mexicanos a no votar por la candidatura del Frente Amplio en 2024.