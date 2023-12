¿Indirecta? Sasha Sokol envía mensaje luego de que Luis de Llano afirmó ser víctima de “injurias” por su éxito

Sasha Sokol envió en mensaje tras las más recientes declaraciones de Luis De Llano (Twitter/@Les_IJU)

Luis de Llano estuvo en el Senado de la República para mostrar su apoyo a la iniciativa Ley Magno, que pretende garantizar condiciones equitativas entre hombres y mujeres.

A su paso por San Lázaro, el productor aseguró que ha sido víctima de “infames injurias y actos lacerantes” por ser exitoso, tener prestigio e imagen. Además, aseguró estar a favor de la iniciativa, porque en caso de aprobarse no se permitirían acusaciones sin fundamento ni juicios mediáticos.

Aunque De Llano no mencionó a Sasha Sokol, integrante de Timbiriche, parecía estar hablando de ella. Sus declaraciones no habrían pasado desapercibidas para la cantante, quien a través de redes sociales envió una posible indirecta.

Sokol no habló directamente del tema, sino que en su cuenta de X (antes Twitter) publicó una imagen con la definición de la palabra cinismo.

“Actitud de la persona que miente con descaro y defiende o practica de forma descarada, impúdica y deshonesta algo que merece general desaprobación: cinismo oportunista; cinismo descarado; era un mundo donde la decadencia irreversible y el cinisme elegante se habían compartido en modo de vida estéticamente aceptable”, se puede leer en la publicación de la artista.

Las declaraciones de Luis de Llano

El productor señaló que la Ley Magno sería útil “para que no se permita una acusación sin fundamento, sin pruebas, que el juicio no sea social ni mediático, sino legal, que nos reconozca como mexicanos y mexicanas adultos”.

Además, De Llano afirmó que él ha sido víctima de ataques no sólo en su contra, sino también de su familia por el hecho de ser hombre y por ser exitoso.

“Yo he sido parte de esta estadística de aquellos que por el simple hecho de tener éxito, posición, prestigio e imagen me han atacado con las más infames injurias y actos lacerantes que no sólo me han empapado a mí, a mi familia y a mi entorno, sino también a muchos hombres que por el simple hecho de tener este género, ya son víctimas de unos cuantos”, dijo Luis de Llano, de acuerdo con video compartido por Gustavo Adolfo Infante.

En un encuentro con la prensa fuera del Senado, el productor se negó a hablar sobre Sasha Sokol bajo el argumento de que prefiere esperar a que termine el proceso legal, aunque adelantó que en el futuro contará “toda la historia”.

Conviene recordar que a finales de septiembre de este año Sokol informó que finalizó la segunda etapa del proceso legal y recordó que el productor apeló la sentencia en su contra. Respecto a esto declaró:

“El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México que revisó la apelación, no sólo confirma la sentencia previamente dictada en su contra, sino que amplía los efectos de su condena”.

La cantante aseguró que la resolución es motivo de ánimo y esperanza para las víctimas de abuso infantil, ya que se reconoció que un hecho de este tipo causa daño incluso si sucedió décadas atrás.

Sasha Sokol y Luis de Llano tuvieron una relación considerada ilegal, ya que comenzó cuando ella tenía catorce años de edad. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México determinó que el productor violentó la dignidad, integridad física, intimidad y honor de la cantante cuando ésta era menor de edad.

El juez impuso como sanción una disculpa pública, abstenerse de volver a hablar de lo sucedido y pagar una indemnización. Sin embargo, el proceso aún no concluye.