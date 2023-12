Horror en Chiapas: abandonan manos y pies humanos junto a cartulinas con amenazas

Agentes de las fuerzas de seguridad se movilizaron a Pichucalco tras el reporte del hallazgo. (Imagen ilustrativa / Cuartoscuro)

En el municipio de Pichucalco, Chiapas, las autoridades recibieron alertas ciudadanas sobre un violento hallazgo sobre la carretera que conduce hacia Teapa, Tabasco.

Se trataba de un par de cartulinas con mensajes amenazantes, las cuales fueron abandonadas junto a extremidades humanas en dos diferentes puntos de la vialidad.

Los hechos ocurrieron la mañana del sábado 2 de diciembre, de acuerdo con reportes de la prensa local.

El primer descubrimiento sucedió a la altura de la ranchería Azufres, segunda sección. Ahí, dos manos humanas fueron colocadas encima de una cartulina blanca con el siguiente mensaje: “Esto me pasó por andar haciendo mam*das. Pónganse v*rgas p*tos”.

Imagen de uno de los hallazgos en Pichucalco. (Especial)

La otra escena que alarmó a los pobladores se ubicó a pocos kilómetros de ahí, sobre el mismo tramo carretero, en una parada de autobuses conocida como “El Carmito”.

Ahí fue abandonado un pie cercenado frente a una cartulina que reflejaba el supuesto motivo por el cual la víctima —aún no identificada— habría sido mutilada: “Esto le va a pasar a todos los roba carros”.

Según reportaron medios con presencia en la zona, así como habitantes de áreas aledañas, al lugar arribaron elementos de las fuerzas federales para recoger los primeros indicios e iniciar con las investigaciones.

No obstante, a más de un día de que fueran encontrados los restos humanos, se desconocen las circunstancias en que estos hechos habrían ocurrido. Además, debido a que las cartulinas no fueron atribuidas a ninguna organización criminal, no hay indicios sobre quién o quiénes serían las personas responsables.

Aparentemente, una de las mutilaciones fue perpetrada contra alguien que habría robado automóviles. (X/@calvariae_locus)

Narco acecha Pichucalco por producción agrícola

En el mismo municipio chiapaneco, el pasado 10 de octubre la Fiscalía de Chiapas, a través de su unidad antisecuestro, consiguió liberar a ocho personas y detener a cinco presuntos criminales que los habrían privado de su libertad.

Según la versión oficial, los hombres rescatados son productores de plátano y fueron “levantados” el 6 de octubre cuando estaban laborando. Además del plagio, otros trabajadores agrícolas han denunciado ser víctimas de extorsiones por parte de hombres armados.

Actualmente, Chiapas es un territorio en disputa entre el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa. En este sentido, un reciente comunicado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) acusó que ambos grupos buscan apoderarse de las principales ciudades de la región, para lo cual han amenazado a trabajadores de las industrias hotelera, turística, restaurantera y de servicios. Aunado a ello, “las autoridades estatales y municipales son las que delinquen y no tienen llenadera en la robadera que están haciendo”.