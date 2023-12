Dante Delgado responde a ser el candidato presidencial por MC, ¿dónde queda Indira Kempis?

Indira Kempis, Jorge Álvarez Máynez y Dante Delgado son los nombres de los posibles precandidatos de Movimiento Ciudadano (Foto: Cuartoscuro)

Samuel García Sepúlveda retomó sus funciones como gobernador de Nuevo León este sábado 1 de diciembre, debido a que el Congreso local no designó a un gobernador interino que fuera militante de Movimiento Ciudadano (MC). Ahora, el partido se verá obligado a sustituir a un nuevo precandidato presidencial.

Te puede interesar: Sin Samuel García ¿qué opciones tiene MC para participar en las elecciones del 2024?

Entre los posibles perfiles que se estarían considerando están Jorge Álvarez Máynez, quien fuera coordinador de campaña de Samuel García; Indira Kempis, senadora por MC, quien denunció a la organización por no permitirle competir para ser seleccionada como candidata presidencial; y Dante Delgado, dirigente nacional del movimiento naranja, quien ha insistido en que tendrán un abanderado para las próximas elecciones.

Indira Kempis pide que se reponga el proceso interno de Movimiento Ciudadano para seleccionar a un candidato presidencial (Captura de Pantalla)

Incluso, el 3 de octubre, Dante Delgado respondió sobre la posibilidad de que él fuera el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, cuando Samuel García ya empezaba a hacer públicas sus aspiraciones para buscar la presidencia de México.

Te puede interesar: Dante Delgado acusa de “actos ilegales y antidemocráticos” a gobernador interino “impuesto que llegó con gente armada”

En entrevista con Adela Micha, el dirigente de MC dijo que él tenía el derecho a ser precandidato y que, como otros militantes del partido, no se había bajado de la posibilidad de que fuera él el abanderado del movimiento. Sin embargo, esa no era su primera opción, pues prefería buscar que su organización ganara las elecciones, ya que consideraba que si él fuera el candidato, el partido político quedaría como una segunda fuerza y no podría ganar las elecciones.

“No me he bajado, ni siquiera otros compañeros de Movimiento Ciudadano porque Movimiento Ciudadano llevará candidatura a la presidencia, entonces nosotros no vamos a depender de lo que hagan fuerzas extrañas a Movimiento Ciudadano (...) Como ciudadano tengo derecho, como militante tengo derecho (...) yo prefiero conducir el proyecto para ganar la presidencia, que para convertirnos en la segunda fuerza, si yo voy de candidato seríamos la segunda fuerza”, dijo el político a Adela Micha.

Te puede interesar: “Estoy orgulloso de usted”: Dante Delgado le dedica mensaje de agradecimiento a Samuel García

Sin embargo, el escenario ha cambiado con la salida del precandidato favorito, Samuel García, y los acontecimientos obligan a MC a asignar un nuevo precandidato, mismo que podría ser Dante Delgado.

“¿No vas? ¿Hay convocatoria a la que tu no te vas a inscribir?”, cuestionó Adela Micha. “Claro, salvo que los acontecimientos me obligarán”, respondió. “¿Cuáles serían?”, preguntó la periodista. “Lo que están provocando las personas de fuera, nada más lo dejo ahí para que en política no todo lo que se hace se tiene que declarar”, expresó el dirigente nacional de MC en octubre pasado.