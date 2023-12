Arranca la carrera por la Presidencia… en 2030; a 7 años de distancia, ya tenemos a los primeros contendientes

Pese a la buena relación, todo parece indicar que el excanciller y el emecista serán rivales en las presidenciales de 2030. Foto: X/@m_ebrard

A nadie le queda duda que el proceso de selección y registro de aspirantes y el inicio de las precampañas para la elección presidencial de 2024 han sido un sube y baja en todo el país. Desde lo reñida que estuvo la contienda al interior de Morena, las complicadas licencias a los cargos, hasta la atropellada aspiración presidencial del gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda.

Todo empezó con la contienda al interior del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador: personajes como el senador Ricardo Monreal Ávila, el exsecretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández; el excanciller Marcelo Ebrard Casaubón; y la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hicieron públicas sus aspiraciones presidenciales en distintos puntos del año. Eso, sin olvidar a los aliados de Morena, el PT y el Partido Verde, que tenían en la lista a Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco Coello, respectivamente.

Conforme fueron avanzando los meses, la lista se depuró y al final solo participaron en la encuesta interna Sheinbaum, Ebrard, Fernández Noroña y López Hernández; todos ya habían renunciado o pedido licencia a sus cargos para contender por la coordinación nacional de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación -y posterior precandidatura única-, la cual ganó la exjefa de Gobierno con 36.6 por ciento de los votos y el exsecretario de Relaciones Exteriores quedó el segundo lugar, con 26.1.

Las 'corcholatas' que participaron en el proceso interno de Morena, ahora forman parte del equipo de precampaña de Sheimbaum. Foto: X/@Claudiashein

Por el lado de la oposición, la selección de sus abanderados en teoría resultó menos espinosa que la de Morena, el Frente Amplio por México (FAM), integrado por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI). Tras un acuerdo entre todos sus dirigentes, determinaron que la precandidata única sería la senadora panista Xóchitl Gálvez Ruiz, personaje que ha sido crítico con la administración de López Obrador, al grado de ampararse para que éste la recibiera para una réplica en su conferencia mañanera, lo cual no ocurrió. Sin embargo, en el camino por la precandidatura se quedaron políticos consagrados como los priistas Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid, y el panista Santiago Creel.

La exsenadora Xóchitl Gálvez es la precandidata única del PRI, PAN y PRD a la Presidencia de México. Foto: Senado de la República

En el caso de Movimiento Ciudadano (MC), militantes como Samuel García, Enrique Alfaro y hasta Luis Donaldo Colosio fueron considerados para contender, pero al final de ellos sólo se postuló el gobernador de Nuevo León. El partido abrió un registro al cual llegaron ocho militantes, entre ellos la senadora Indira Kempis, quien desde que se “destapó”, denunció que había recibido presiones y amenazas desde dentro y fuera del partido para hacerse a un lado “y dejar el camino libre para García”.

Al final, Samuel fue electo precandidato único de MC por lo que pidió licencia temporal al cargo, sin embargo, éste quería dejar como interino a su secretario de Gobierno, Javier Navarro. Ello desató una crisis política en Nuevo León que ya lleva semanas y dos gobernadores sustitutos que han sido nombrados: Arturo Salinas y Luis Enrique Orozco, ninguno de ellos afín al mandatario, quien entonces decidió declinar a su aspiración presidencial y volver al cargo -pese a que la licencia sigue vigente y el interino ya tomó protesta-. Ahora, Movimiento Ciudadano deberá elegir a un nuevo abanderado para la contienda.

La precampaña presidencial del emecista sólo duró poco más de una semana, Foto: X/@samuel_garcias

Prometen volver para 2030…

A inicios de septiembre se dieron a conocer los resultados de la encuesta interna de Morena, los cuales favorecían a la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo; sin embargo, el excanciller Marcelo Ebrard no quedó conforme e impugnó ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, acusando irregularidades en el proceso, por lo que solicitaba repetirlo. Al no encontrar respuesta pronta, el fiel compañero del presidente Andrés Manuel López Obrador amagó con dejar el partido, y fue entonces que le llegó la invitación de Dante Delgado, presidente de MC, para registrarse como aspirante a su partido.

Fueron semanas de incertidumbre sobre cuál sería el futuro político de Marcelo Ebrard, pues se mantuvo hermético mientras Morena no diera respuesta a su queja, a la par, los rumores de que dejaría Morena crecieron cuando el exfuncionario anunció la creación de su asociación civil llamada ‘El camino de México’, a la cual se han sumado sus simpatizantes y de la que se cree que en algún momento podría convertirse más adelante en partido político.

El 12 de noviembre fue el único día de registro para la precandidatura de MC y Marcelo Ebrard no llegó, por lo que se entendió que declinaba la invitación de Dante Delgado. Al día siguiente, el excanciller anunció que permanecerá en Morena y que buscaría entablar diálogo con la precandidata única, Claudia Sheinbaum, sin embargo fue contundente al decir que no dejará de lado sus aspiraciones presidenciales para 2030.

“¿Qué sigue después del 2024? Pues trabajar para ese objetivo, y yo siempre tendré en mente llegar a la candidatura a la Presidencia, yo eso nunca voy a cambiarlo. Ahora las circunstancias no son favorables para eso, pero no voy a desistir de ese objetivo”, sentenció el exsecretario de Relaciones Exteriores, convirtiéndose así en el primer “destape” para las elecciones de 2030.

El excanciller no dejará Morena pero dijo que tiene la mira puesta en ser presidente en los próximos años. Foto: REUTERS/Raquel Cunha

Otro que también ya dijo que volverá en 2030 es el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, quien anunció que declinaba a sus aspiraciones presidenciales para 2024 y volvería a tomar las riendas del estado, declinando así a la licencia por seis meses que había solicitado ante el Congreso local, que ya había designado y tomado protesta a su reemplazo, Luis Enrique Orozco.

Algunos políticos y expertos consideran que el estado entró en una crisis política debido a que las autoridades electorales señalaron que su licencia ya había entrado en vigor, por lo que el único gobernador era el interino. Sin embargo, Samuel García entró a Palacio de Gobierno este sábado 2 y se reunió con el gabinete pese a que a éste ya lo estaba esperando Luis Enrique Orozco, cuyo nombramiento incluso ya había sido validado por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Este lunes el Congreso de Nuevo León sesionará para analizar el escrito donde Samuel García notifica que declina a su licencia para continuar como gobernador y se decide si revoca el mandato de Orozco; por otro lado, este domingo sesionarán al interior de Movimiento Ciudadano para decidir el proceso para elegir a un nuevo precandidato o si determinan de una vez quién luchará por la Presidencia de México en 2024. En tanto, Samuel García Sepúlveda, ya anunció que volverá a contender por la presidencia.

“En 10 días de precampaña y con sólo visitar 6 estados de la República nos consolidamos en segundo lugar, mandamos al PRIAN al tercero en caída libre. En 10 días fuimos la esperanza de millones de jóvenes que estaban lejos de la política con apatía total de que no se sentían representados por Morena, ni por el PRI ni por el PAN y vieron algo nuevo. Hoy esto apenas comienza, hoy les digo desde Nuevo León que el 2030 está muy cerca y ahí me van a tener y vamos a ganar y ya no nos van a poder bajar porque lo que hoy inició en México, esta sacudida de las juventudes ya nadie la para”, sentenció García, quien ya se apuntó para contender por la presidencia dentro de siete años.