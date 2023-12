La historia de amor de Cristina y José Emilio Pacheco y qué tiene qué ver con Carlos Monsiváis

Cristina y José Emilio Pacheco vivieron una relación de más de 50 años, terminó con la muerte del escritor (Cuartoscuro)

Cristina Pacheco se convirtió en una de las mujeres más importantes dentro de la televisión por su pasión al periodismo, pero también conocida por la larga historia de amor que tuvo con el escritor José Emilio Pacheco, por quien se cambió el apellido.

Te puede interesar: ¿Qué enfermedad tiene? Cristina Pacheco termina sus programas en Canal Once por problemas de salud

Por año, José Emilio y Cristina fueron una de las parejas más importantes en el mundo de la cultura mexicana gracias a su firme historia de amor que comenzó cuando Carlos Monsiváis los presentó.

Debido a su gusto por las letras, desde el momento en que se conocieron, se enfrascaron en una conversación que duró horas. Esto les hizo ver cuánto en común tenían.

José Emilio y Cristina Pacheco se conocieron en la universidad gracias a un amigo en común: Monsiváis (Archivo)

Lo que inició como una amistad, rápidamente avanzó a ser un romance serio. No pasó mucho tiempo desde que se conocieron para que decidieran comenzar a vivir juntos; los dos eran muy jóvenes, aparentemente aún estudiaban la licenciatura, pero se dieron cuenta de que querían pasar todo el tiempo posible juntos.

Te puede interesar: ¿Cuál es el verdadero nombre de Cristina Pacheco?

Se sabe poco de su vida en matrimonio, pues a ninguno de los dos les gustaba hablar de su vida privada. Se sabe que casaron cerca de 1961 y tuvieron dos hijas, Laura Emilia y Cecilia.

Él, siendo ya un reconocido escritor, impulsó a Cristina a que iniciara a escribir con él, pues ya lo hacía, pero bajo un pseudónimo. Ella le hizo caso y comenzó su carrera como escritora.

Cristina muy pocas veces ha hablado de su vida privada, las únicas veces que lo hizo fue para mencionar a su fallecido esposo (Cuartoscuro)

Las pocas veces en que Cristina ha hablado acerca de su fallecido esposo, ha hecho énfasis en que él nunca intentó instruirla, simplemente le daba consejos, así como ella también lo hacía con él.

Te puede interesar: El fin de una era: Cristina Pacheco anunció su retiro de la vida pública tras 50 años de trayectoria

Su relación nunca se basó en quién tenía mayor reconocimiento o más trayectoria, sino que se enfocaban en apoyarse mutuamente. Esto les permitió estar toda su vida casados, fueron 53 años de un matrimonio en armonía, compartió años atrás la periodista a EFE.

Con la muerte del autor de Batallas en el desierto el 26 de enero de 2014, Cristina no ocultó su tristeza por haber perdido a su compañero. Ella fue la primera en narrar cómo fue que el escritor falleció: resbaló y cayó hasta el piso. Después de esto, le dijo que tenía sueño y ya nunca más despertó, aunque sí respiraba.

José Emilio Pacheco murió a los 74 años (Cuartoscuro)

La presentadora de Aquí nos tocó vivir lo llevó al Instituto Nacional de Nutrición, donde fue atendido. Su muerte fue a causa de un paro cardiorrespiratorio.

A partir de entonces, la periodista ha continuado participando y organizando homenajes en memoria de José Emilio, así como ha seguido con su carrera en la televisión.

Después de haber pasado casi toda su vida frente a los medios, Cristina Pacheco anunció la noche del 1 de diciembre que se retiraba de Canal Once, la que fue su casa por 50 años.

¿Por qué Cristina Pacheco se despidió de Canal Once?

La reconocida periodista anunció su retiro de la televisión tras 50 años de trayectoria (Captura YouTube Canal Once)

Fue en su programa Conversando que dio a conocer que dejaba la televisión debido a problemas de salud. La escritorio no quiso profundizar en las enfermedades que la aquejan, pero dejó claro que eran graves, de lo contrario, no se separaría de Canal Once.

“Es duro lo que voy a hacer, pero debo hacerlo. Por razones de salud, graves razones de salud, tengo que suspender, al menos momentáneamente, estas conversaciones”, dijo la presentadora.

Pacheco enfatizó que esto puede ser temporal, pero todo dependerá de su salud.

“Salgo de aquí llena de su compañía (...) No vamos a poder seguir conversando, pero sí voy a decir que estaremos juntos siempre”, compartió la escritora.