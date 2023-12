Éstas son las escuelas que son propiedad de Ricardo Salinas Pliego, uno de los hombres más exitosos de México

Foto: Cuartoscuro

“El capital humano es la forma de riqueza más importante que existe, y la herramienta para conseguirlo es la educación”, refiere el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego.

Te puede interesar: Quién es el dueño de Chedraui y cuánto dinero gana al año

Es enfático al manifestar que, “Es esencial que -el alumno- encuentre su elemento y lo potencie con una educación integral que le enseñe a pensar; no a memorizar. El secreto de un futuro brillante está en la convergencia de todos sus elementos”, expresa en su blog.

El mexicano, a la fecha cuenta con una fortuna de 13 mil 100 millones de dólares, según datos de Bloomberg al 1 de noviembre de 2023.

Visión educativa

El empresario Salinas Pliego tiene una gran variedad de negocios en diferentes ámbitos que van desde lo financiero, telecomunicaciones, inversiones, automotriz, consumo y otros (Banco Azteca, Elektra, Italika, TV Azteca, Totalplay, Grupo Dragón, UPAX, Tiendas Neto) en los que tiene una parte de sus inversiones.

Te puede interesar: Dr Simi: quién es el exitoso empresario detrás de las Farmacias Similares que buscó la presidencia en 2006

Sin embargo, recientemente se mencionó que ha puesto la mira en una área en específico, la educación, situación que no es del todo cierto, ya que su visión educativa fue plasmada desde hace más de dos décadas con la creación del Plantel Azteca Ciudad de México; posteriormente el Plantel Azteca Puebla y Escuela de Talentos Guanajuato Azteca.

Desde su concepción los esfuerzos están orientados en ofrecer educación de calidad y la formación integral de sus estudiantes, enfocados en formar egresados académicamente competitivos, con habilidades potenciadas y con valores firmes que harán de ellos mejores personas.

Plantel Azteca CDMX

En el 2011, junto con su esposa, María Laura Medina, crearon Humanitree, un nuevo concepto educativo que promueve el desarrollo de las capacidades humanas, como el conocimiento y la inteligencia para desarrollar el potencial individual, partiendo del concepto de que con las herramientas adecuadas, nuestra capacidad no tiene límites; enfocado a educación básica.

Te puede interesar: Quién es el dueño de El Palacio de Hierro y cuánto dinero gana al año

A la postre, Humanitree dio la pauta para la creación Hive and Flight, escuela intermedia y secundaria.

Humanitree School

En el mes de junio de 2023, en su blog personal, el dueño de TV Azteca dedicó un espacio para anunciar la creación de una nueva institución, la Universidad de la Libertad, de nivel superior, la cual ofrece la Licenciatura en Innovación y Negocios.

El propósito de dicha especialidad es brindar a los estudiantes una comprensión robusta de filosofía social a través de cursos interdisciplinarios que fomentarán la capacidad de análisis crítico, el pensamiento económico y la habilidad de comprender y participar en los debates fundamentales de nuestra sociedad.

“El sistema tradicional de educación no funciona para los jóvenes, lo he mencionado en otras ocasiones y lo reitero. Es un sistema obsoleto y deficiente que no está produciendo los resultados necesarios para el país y está generando capital humano poco preparado para el mundo moderno. Crear la Universidad de la Libertad resultó el siguiente paso lógico para replantear mi inconformidad con el sistema educativo.”, argumentó.