Cancún FC vs Atlante: dónde y a qué hora ver la Final de Vuelta de la Liga Expansión MX Apertura 2023

El juego se disputará este domingo en punto de las 16:00 horas.

Luego de conseguir el empate a cero en la ida en el Estadio Ciudad de los Deportes, el Cancún FC recibirá este domingo al Atlante en el juego de vuelta de la Final del Apertura 2023 de la Liga de Expansión MX.

Te puede interesar: Alejandro Vela se dijo emocionado por disputar la final de la Liga de Expansión ante Atlante: “Si hay algo especial”

Tras anunciar en redes sociales que todo el boletaje estaba vendido, el conjunto de las Iguanas buscará que su afición haga pesar el Estadio Andrés Quintana Roo con la visita de los Potros de Hierro, que anhelan su tercer título.

Para este duelo no hay un claro favorito, ya que incluso en el partido de Ida quedaron 0-0, dejando todo para resolverse en estos 90 minutos, que aún podrían extenderse en los tiempos extras e incluso en los penaltis.

Te puede interesar: Afición atlantista se quedó con las ganas de gritar el gol en la Final ante Cancún FC

Cabe destacar que durante la temporada regular, el cuadro de las Iguanas en la jornada 14 logró vencer de visitantes al los Potros de Hierro por un 1 a 0, por lo que esta ocasión, el DT del Atlante busca consumar su revancha.

¿En qué canales será transmitido el partido?

Ambos equipos no se hicieron daño en el de ida disputado en el Estadio Azulgrana. (Imago7)

El compromiso comenzará en punto de las 16:00 hrs (tiempo centro de México) en vivo por la señal de ESPN, TV Deportes, Fox Sports, TUDN y Claro Sport en televisión de paga y además en la plataforma digital VIX+.

Te puede interesar: ¿Por qué Atlante se mudó a Cancún y cuál fue la razón de su partida?

Tras el término del partido de ida, Luis Arce, DT de Cancún FC reconoció que Atlante es un digno rival en la cancha; sin embargo, se va feliz a Quintana Roo con el empate; además, destacó el nivel de sus jugadores al enfrentarse a un equipo en tres ocasiones en menos de un mes.

“Me regreso (Quintana Roo) feliz por el empate, al igual que ellos tuvimos llegadas cercanas a gol en las que pudimos hacer la diferencia, lamentablemente no se pudo, ya que el Atlante es un digno rival que ha hecho las cosas bien con sus jugadores que demuestran mucha consistencia y dinamismo”, comentó.

“Jugar contra un equipo en tres ocasiones en menos de un mes y tener el cero, habla que tenemos que seguir trabajando, ser más contundentes a la hora de definir, que espero se pueda hacer en casa y con nuestro público”, agregó.

El estratega aseguró que su equipo generó grandes llegadas aunque se va feliz por el resultado obtenido en la capital. Crédito: Jesús Flores Beltrán

Por su parte, el estratega del Atlante FC, Mario García, asegura que no se le puede dar por muerto a su equipo al jugar la final de vuelta como visitante, pues antes han logrado levantar la copa fuera de casa.

“Me voy enojando no con mis jugadores, sino porque el balón no quiso entrar, hubo llegadas que estuvimos cerca de marcar, pero no se dio; Ahora, ellos se van confiados por el empate, pero nosotros también hemos ganado como visitantes, así que se puede dar en ser campeón”, aseguró.

“Es un inmueble (Estadio Andrés Quintana Roo) en donde se logró ganar el último título de la primera división. Esperamos recibir el apoyo allá, porque tenemos mucha gente, y darle la alegría de vernos alzando el título sería dichoso”, finalizó.