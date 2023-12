Pacientes con VIH queman oficinas de Salud en Polanco por falta de medicamentos

(Foto: X/@RickyKlehr)

Un grupo de manifestantes incendiaron y vandalizaron la tarde de este viernes las oficinas de la Secretaría de Salud federal en la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, se trataron de al menos una docena de pacientes que viven con VIH SIDA, quienes denunciaron la escasez de medicamentos para su tratamiento.

Al grito de “¡la policía no me cuida, me cuidan mis amigues!”, comenzaron a prender fuego en la entrada, así como a destrozar los ventanales del inmueble ubicado en colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

(Foto: X/@RickyKlehr)

Trabajadores de la dependencia fueron desalojados, mientas al sitio acudieron el Cuerpo de Bomberos y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para controlar la situación. Hasta el momento no se reporta ningún detenido.

La zona fue acordonada durante las maniobras para contener el fuego.

Sin embargo, a las 15:8 horas, el Centro de Orientación Vial de la SSC informó que se restableció la circulación en las calles Hipólito Taine y avenida Homero.

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil reportó que casi media hora se logró apagar la conflagración y se inició con las labores de enfriamiento del material en brasas.

(Foto: X/)

Además, afirmaron que el incidente no dejó lesionados.

Más información en desarrollo...