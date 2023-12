Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán ya se vieron las caras, ¿qué pasó en su primera audiencia?

Mayela Laguna advirtió en semanas pasadas que haría frente de manera legal a la búsqueda de la paternidad de Apolo por parte de Luis Enrique Guzmán (Foto: IG/luisenriquegp) TV Azteca

A meses de que Luis Enrique Guzmán publicara un comunicado en el que dio a conocer que tras realizarle una prueba de ADN a quien hasta entonces consideraba su hijo, el pequeño Apolo, su análisis había arrojado una “no correspondencia” de paternidad, el tema sigue estando en medio del candelero.

Y es que además el hijo de Enrique Guzmán y Silvia Pinal aseguró en un audio filtrado que le quitaría la custodia del niño de cuatro años a su ex pareja Mayela Laguna pues supuestamente ésta no estaba en condiciones de hacerse cargo del niño, debido a sus presuntas adicciones a sustancias nocivas.

Ahora, el productor musical y Mayela se vieron las caras este 30 de noviembre para proceder respecto a la Demanda de nulidad de paternidad que el también DJ presentó en meses pasados, en el Juzgado de lo familiar en la Ciudad de México, donde permanecieron por al rededor de tres horas en una audiencia privada.

Tras el encuentro en el interior con sus respectivas defensas legales, Luis Enrique Guzmán salió de las instalaciones por una puerta exclusiva, pues solicitó un permiso especial para no encontrarse con los medios de comunicación; no obstante, Mayela Laguna sí atendió a la prensa y brindó detalles respecto a lo sucedido al interior de la audiencia para tratar de conciliar.

Luis Enrique Guzmán ha reiterado que Apolo no es "hijo de su sangre" (Instagram @luisenriquegp/@mayela_laguna)

“Sigo firme porque es su hijo, lo va a determinar un juez con la prueba de ADN como se tiene que hacer, aún no hay fecha, quizá para el próximo año, enero o febrero máximo. No conciliamos nada, yo traté de conciliar por el bien de mi hijo, pero no se concilió nada”, contó a los reporteros reunidos afuera de los juzgados.

“Es triste porque mi hijo se va a tener que encontrar (con Luis Enrique) para hacerse la prueba bajo un juzgado, después de que él no lo ha querido ver”, añadió.

Alejandra Guzmán tendrá que presentarse a declarar como testigo

Por su parte, el abogado de Mayela, Porfirio Ramírez indicó que se llevaron a cabo dos audiencias, y en la segunda se determinó que la presencia de Alejandra Guzmán y su testimonio será determinante para acreditar la relación del menor con la familia.

“Fueron dos audiencias: una preliminar, donde se lleva a cabo para ver si podemos llegar a un acuerdo, no hubo acuerdo, y la segunda que le llaman de depuración, donde el juez valora qué pruebas va a aceptar y cuáles no... Nuestras pruebas testimoniales fueron admitidas, no sólo de nuestros testigos, sino también la de Alejandra Guzmán, pues le solicitamos al juez y éste autorizó y ordenó que tiene que venir a declarar y acreditar el vínculo que hubo de más de cuatro años con el niño”.

Alejandra Guzmán es madrina de bautizo de Apolo, el hijo de Mayela y Luis Enrique (IG: laguzmanmx)

Por su parte Mayela Guzmán explicó la presencia de la rockera. “Porque (Alejandra Guzmán) dice que no tiene vínculo conmigo, que ni siquiera nada, entonces estamos demostrando eso, que es pura mentira... Es su madrina, estuvo de testigo todo el embarazo, está de testigo que vivimos juntos, es testigo de todo”.

Sin dar una fecha exacta en la que se tiene que presentar en los juzgados Alejandra Guzmán, la parte defensora de Mayela Laguna explicó que, de negarse a acudir a comparecer en calidad de testigo, la intérprete de Ya te esperaba podría “recibir una multa o un arresto, ya lo determinará el juez”, refirió.