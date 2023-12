AMLO reacciona a disturbios en Congreso de Nuevo León tras salida de Samuel García: “No hay que exagerar”

El presidente dijo que no se debe exagerar en el tema de los disturbios en el Congreso de Nuevo León Foto: Cuartoscuro

El presidente Andrés Manuel López Obrador se posicionó entorno a los disturbios que se generaron esta semana en el Congreso de Nuevo León, por la designación de Luis Enrique Orozco como gobernador interino del estado, luego de que Samuel García solicitó licencia para separarse del cargo por seis meses, al registrarse como precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano.

En su conferencia mañanera de hoy, el mandatario dijo que los disturbios le corresponden a las autoridades estatales; sin embargo, considera que el asunto se debe a diferencias políticas y espera a que los diputados locales lleguen a un acuerdo.

Asimismo, afirmó que no hay que “alarmarse mucho o empezar a exagerar”, ya que las instituciones estatales continúan operando con normalidad a pesar de que hasta el momento no hay un gobernador.

“Acerca de lo de Nuevo León, le corresponde a las autoridades estatales. Yo espero que se llegue a un acuerdo, no voy a hondar mucho porque evidentemente es un asunto pues de diferencias políticas, diría que hasta partidista, electoral.

“Entonces es mejor esperar a que se logre un diálogo, que es lo mejor en estos casos y se llegue a un acuerdo en beneficio de la población de Nuevo León, tampoco hay que alarmarse mucho o empezar a exagerar, porque las instituciones estatales, federales, tienen funcionamiento normal”, puntualizó.

Al ser cuestionado sobre a quién reconoce como gobernador interino de Nuevo León, López Obrador insistió en que esperará a ver qué deciden los diputados estatales, pero en caso de que ambas partes le pidan ayuda, sí participaría en la mediación.

-¿El gobierno federal a quién reconoce?

“Vamos a esperarnos a ver que deciden”

-¿Ofrecería la mediación?

“Si ayudamos si”

-¿Alguien sería enviado a Nuevo León?

“No, no, no, primero que se busque el dialogo allá entre las partes, luego que se acuda a las instancias que tienen funciones legales, jurídicas y si las dos partes piden que participemos lo haríamos, siempre pensando en el bienestar del pueblo de Nuevo León”, respondió.

Detalló que la Secretaría de Gobernación está pendiente de la situación; sin embargo, recalcó que es un tema político-electoral.

-¿La Secretaría de Gobernación ha estado en contacto con los actores políticos para mediar este asunto?

“No, pero si se está pendiente, se están informando las partes de como está la situación, es un asunto , también eso que la gente del país y de nuevo león lo sepa, no es estrictamente legal, no es estrictamente administrativo, no es de interpretación de las leyes, es un asunto fundamentalmente político electoral. Es el enfrentamiento de dos posturas, de dos grupos, por eso hay que esperarnos”, concluyó.