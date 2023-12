Alejandra Guzmán tendrá que testificar en demanda contra Luis Enrique Guzmán

Alejandra Guzmán tendrá que ir a un juzgado como testigo de la demanda contra su hermano, Luis Enrique Guzmán (Foto AP/Lynne Sladky)

Este 30 de noviembre se llevó a cabo la primera audiencia por la demanda que inició Mayela Laguna en contra de Luis Enrique Guzmán por no reconocer a su hijo, Apolo.

Durante la audiencia, la expareja no pudo llegar a un acuerdo y, por tanto, tendrán que irse a un juicio para conocer si él es el padre biológico del menor y cómo se harán cargo de sus respectivas responsabilidades.

Para que esto suceda, el primer paso ya fue dado: ordenaron al hijo de Silvia Pinal a hacerse todas las pruebas de ADN necesarias para saber con certeza si Apolo es o no su hijo. Estos análisis tendrán que realizarse en un laboratorio aprobado por las autoridades.

Alejandra fue muy cercana al menor, inclusive corrió el rumor de que le dejó toda su herencia ya que le quitó todo a Frida Sofía (Foto: IG @laguzmanmx)

Lo que seguirá es que varios testigos de ambas partes rindan declaración en el caso, entre las personas que serán citadas por el juez es Alejandra Guzmán. Se desconoce qué día tendrá que asistir a los juzgados, pero tienen confirmado que ella será parte del proceso por la cercanía con el niño.

“Nuestra prueba también principal es unas testimoniales que fueron también admitidas. La testimonial no solamente de nuestros testigos, también de la señora Alejandra Guzmán, el juez ordenó que venga a declarar al recinto judicial para acreditar el vínculo que hubo de más de cuatro años con el niño”

En caso de que la intérprete de Yo te esperaba se niegue a testificar, será sancionada, pues esto es una orden de un juez, no es una solicitud menor.

Alejandra se ha negado a hablar sobre la relación entre Apollo y su hermano (Instagram: @laguzmanmx)

La forma en que sería sancionada son diversas, puede ir desde una multa hasta un arresto, pero también podría ser forzada a comparecer.

Por su parte, Mayela señaló que con este tipo de pruebas ella podrá evidenciar que sí hubo convivencia como familia, pues Luis Enrique ha negado que hayan estado juntos.

“Porque dice que no hubo vínculo conmigo, que ni siquiera vivió conmigo, que ni siquiera nada. Entonces estamos nosotros demostrando eso, que no es cierto, es pura mentira”, enfatizó Laguna.

El proceso por ahora estará detenido por ser diciembre, pero posiblemente retome su curso en enero o febrero de 2024.

El conflicto inició justo después de que terminaran su relación debido a que a ella la acusaron de presuntamente robar joyas de Silvia Pinal (Instagram/@luisenriquegp)

¿Qué sucederá si se confirma que Luis Enrique Guzmán no es papá de Apolo?

El abogado de Mayela Laguna explicó que en caso de que el juez determine con todas las pruebas proporcionadas que Luis Enrique no es el padre del hijo de Mayela Laguna, ella tendrá que pasar por proceso, así como sucedería si se comprueba la paternidad.

Posiblemente, iniciará un proceso por daño moral, lo cual se considera una demanda y, por tanto, ella o él tendrían que pagar la reparación del daño y, además, ofrecer una disculpa pública.

En ambos casos, si se llegara a esta demanda, no habría más personas involucradas, la disculpa sólo sería entre ellos dos.

Mayela ha acusado a varias personas de la familia de Luis Enrique de esta polémica, principalmente a Enrique Guzmán (Captura de pantalla/YouTube Silvia Olmedo)

Antes de que cualquiera de estas cosas sucedan, Mayela espera comprobar que su hijo es también de Luis Enrique Guzmán y que se haga responsable del menor, tanto económicamente como emocional.

Cabe recordar que Laguna acusó a su expareja de alejarse por completo de Apolo cuando dijo que no era su hijo, desde entonces el niño ha sufrido daño emocional.

El hijo de Enrique Guzmán afirmó que se dio cuenta de que el niño no es suyo ya que le hizo una prueba de ADN y resultó que no tenía relación. Mayela respondió que esto no podría ser verdad ya que el análisis fue a través de una página de internet y, además, sin su consentimiento. Por todo esto exige que se realice un estudio avalado por un juez.