Cuál es la enfermedad incurable que enfrenta Maryluz Bermúdez, famosa actriz de Televisa

Maryluz Bermúdez fue diagnosticada con Lyme en 2018 y desde entonces lidia con sus síntomas (Ig @mariluzbermudez1).

Maryluz Bermúdez está metida de lleno en las grabaciones de la telenovela Vivir de Amor, nuevo melodrama del productor Salvador Mejía que se estrenará a principios de 2024. Mientras cumple con las largas jornadas que con frecuencia se dan en este tipo de proyectos, la actriz continúa con su batalla contra la enfermedad de Lyme.

Te puede interesar: “Me parece una cosa horrible”: Pedro Sola critica atuendo que Christian Chávez usó en show de RBD en tributo a Thalía

La costarricense concedió una entrevista para TVyNovelas, donde compartió detalles sobre su actual estado de salud. Bermúdez, quien radica en México desde hace más de dos décadas, hizo pública su enfermedad en 2018.

Hace 6 años, mientras Bermúdez tenía una destacada participación en la telenovela Hijas de la Luna, manifestó una serie de síntomas que complicaron su diagnóstico.

Te puede interesar: Cuál es el grado de estudios de Junior H, cantante que se presenta por primera vez en el Foro Sol

Se sometió a diversos estudios para descartar lupus, fibromialgia y artritis, padecimientos que los médicos le diagnosticaron antes de determinar que padecía Lyme, una infección bacteriana que se contrae por la picadura de una garrapata infectada y que causa fiebre, escalofríos, dolores musculares y articulares, entre otros síntomas.

La actriz se mantiene en tratamiento a 6 años de su diagnóstico (Ig @mariluzbermudez1)

Seis años después de su diagnóstico, detalló a TVyNovelas que se sigue sometiendo periódicamente a estudios médicos, se mantiene en tratamiento e incluso recurrió a terapia psicológica:

“Voy muy bien, muchas de las cosas que me afectan son emocionales, entonces, desde hace dos años y medio asisto a terapia de psicoanálisis, y otras diferentes terapias que me han ayudado mucho a entender mi vida y a darme ese amor propio del que tanto habla la gente. Entonces he comprendido de dónde tiene que venir ese amor que está en el cuidarte, en comer bien, hacer ejercicios, cuidar lo que piensas, lo que dices”.

Aunque no ha dejado de trabajar, reconoce que su enfermedad no da tregua y hay días más complicados de sobrellevar que otros: “Sí, hay momentos en los que me siento cansada por tener un mal día, pero los pensamientos positivos me han ayudado a sanar, también sigo con tratamientos naturales, hierbas, entonces estoy muy bien y cada día voy mejor”.

Se hizo nuevos estudios para evaluar su condición: “Es una enfermedad difícil”

Como toda enfermedad incurable, una persona que padece Lyme debe someterse a estudios periódicos para evaluar cuál es su estado:

Te puede interesar: Quién es el integrante detenido de ‘Aarón y su Grupo Ilusión’

“Es una enfermedad un poquito difícil, pero ahorita me volví a hacer estudios para ver cómo vamos, estoy a la espera de los resultados, pero yo me siento muy bien, también he aprendido a no victimizarme, a no permitir que la gente se compadezca, a que no le den tanta importancia y no me traten con lástima”.

La valiente forma en la que decidió afrontar la enfermedad le ha permitido seguir adelante con su carrera como actriz. Hace unos meses, el productor Salvador Mejía la invitó a sumarse a su nuevo melodrama, Vivir de Amor, donde interpretará a “Fátima”, uno de los personajes protagónicos.

Maryluz Bermúdez ha continuado con su carrera pese a su enfermedad (@mariluzbermudez1).

Enfermedad de Lyme: Síntomas y causas

Los síntomas que caracterizan a la enfermedad de Lyme a menudo complican su diagnóstico, por su coincidencia con otros padecimientos, como la fibromialgia y artritis.

De acuerdo con Mayo Clinic, una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la enfermedad de Lyme es causada por la bacteria Borrelia y por lo general se contrae debido a la picadura de una garrapata que es portadora de la bacteria.

Shutterstock

La sintomatología de la enfermedad se da en tres etapas, que se diferencian entre sí:

Etapa 1:

Sarpullido

Fiebre

Dolor de cabeza

Cansancio extremo

Rigidez articular

Molestias y dolores musculares

Hinchazón de los ganglios linfáticos

Etapa 2:

Mucho sarpullido en otras partes del cuerpo

Dolor o rigidez en el cuello

Debilidad muscular en uno o ambos lados del rostro

Actividad del sistema inmunitario en el tejido del corazón que causa latidos cardíacos irregulares

Dolor que comienza en la espalda y la cadera y se propaga a las piernas

Dolor, entumecimiento o debilidad en las manos o los pies

Hinchazón dolorosa en los tejidos del ojo o del párpado

Actividad del sistema inmunitario en los nervios del ojo que causa dolor o pérdida de la visión

Etapa 3:

Esta etapa se caracteriza por abarcar varios o todos los síntomas de las dos primeras etapas, por ello se le conoce como “diseminación tardía de la enfermedad”.

La enfermedad de Lyme es tratable, y un diagnóstico temprano sumado a un tratamiento adecuado pueden mejorar los resultados.

Shanik Berman, Thalía, Justin Bieber, Richard Gere, Alec Baldwin y Avril Lavigne son algunos famosos que también padecen esta enfermedad.