Juez ordena anular vinculación a proceso contra abogado que denunció tortura hacia Lozoya

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya está vinculado a proceso por supuestos hechos de corrupción. EFE/José Méndez

Un juez federal ordenó dejar sin efecto la vinculación a proceso contra Oscar Augusto Zamudio Campos, el abogado que pidió investigar por posible tortura al Fiscal General Alejandro Gertz Manero, de quien dijo presumiblemente presionó y amenazó a Emilio Lozoya Thalmann y su hijo Emilio Lozoya Austin.

Te puede interesar: “Voy a reformar la Constitución”: AMLO insiste en cambiar al Poder Judicial tras regresar lujosa casa a Lozoya

De acuerdo con el abogado Oscar Augusto Zamudio Campos, el Fiscal habría presionado a Lozoya para señalar a su sucesor en Petróleos Mexicanos, Carlos Treviño, de recibir sobornos por cuatro millones de pesos por parte de la compañía Braskem, filial de Odebrecht, a cambio de contratos millonarios con la paraestatal mexicana.

Por estas declaraciones, en agosto pasado un Juzgado vinculó a proceso a Zamudio Campos por acusaciones falsas y sin pruebas contra el fiscal Gertz Manero. Sin embargo, este 30 de noviembre otro juez determinó que hubo irregularidades en el expediente y ordenó que el juez de control emita un nuevo auto en el que no se vincule a proceso al litigante.

Te puede interesar: FGR no devolverá lujosa casa de Emilio Lozoya y apelará decisión de juez federal

De esta forma, el abogado podría quedar absuelto luego de afirmar que es un perseguido del fiscal Gertz Manero por denunciar presuntos actos de tortura, sin embargo, la FGR aún tiene oportunidad de impugnar la decisión a través de un proceso de revisión.

En entrevista el abogado Óscar Zamudio habló sobre la decisión del juez de vincularlo a proceso, esto derivado de la denuncia que hizo contra Gertz Manero, señalamientos basados supuestamente en hechos falsos y sin pruebas contundentes. Credito:Youtube@Grupo Fórmula

Hace un par de meses, Zamudio Campos dijo en entrevista con ciro Gómez Leyva que su vinculación a proceso por denunciar prácticas indebidas era un mensaje para silenciar al gremio de abogados, pues la intención de las autoridades era quitarle su cédula profesional.

Te puede interesar: Cuánto gastaron los mexicanos durante el Buen Fin 2023

Además de impedirle ejercer como abogado durante el proceso, el juez había ordenado retirar su pasaporte y obligarlo a presentarse al Juzgado de forma periódica para firmar.

Defensa de Lozoya va ganando a la FGR

También en agosto, un juez federal desechó algunas de las pruebas de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Emilio Lozoya debido a que estas fueron obtenidas de manera ilícita.

El despacho Ontiveros explicó que el desechamiento de las pruebas por el Caso Odebrecht, de acuerdo a lo que explicaron las autoridades, se debió a que presuntamente fueron “obtenidas ilícitamente”, especialmente las relacionadas a la “falta de control judicial”.

“Que la Fiscalía General de la República haya recibido dichas pruebas con base en un Tratado Internacional, no legitima la ilicitud de la prueba obtenida con base en violaciones a derechos fundamentales”,señaló la defensa.

La casa de Emilio Loyoza, asentada en una de las zonas más exclusivas de la CDMX, es pieza clave para el caso de corrupción Odebrecht (Foto: MCCI)

Además, en noviembre, una jueza ordenó a la FGR devolver a Lozoya la casa que le aseguró en la colonia Lomas de Chapultepec, debido a que la ley sobre extinción de dominio no estaba vigente en 2012, año en que el ex director de Pemex adquirió la propiedad.

Luego de esta decisión, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que no devolverá la casa que Emilio Lozoya Austin compró en Lomas de Chapultepec pese a la resolución de la jueza federal Ana Lilia Osorno Arroyo, quién negó la extinción de dominio, pues el inmueble fue adquirido con fondos provenientes de lavado de dinero, aseguró la dependencia federal.

Por lo tanto, presentará el recurso de apelación correspondiente dentro del plazo legal y adelantó que hará públicos los alegatos que la FGR expondrá al respecto.

Este domingo, la FGR manifestó su desacuerdo con la juzgadora por negar la aplicación obligatoria de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y alegar una retroactividad que es contraria a la misma.

Las autoridades tienen asegurada una casa de mil metros cuadrados del ex director de Pemex, sin embargo, la jueza segunda de Distrito en Materia de Extinción de Dominio consideró que el trámite de la Fiscalía se basó en un recurso legal que no estaba vigente al momento de la compra, por lo tanto este inmueble debería ser devuelto al ex funcionario.