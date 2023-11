Joven levanta polémica por calcular cuánto pagaría el fierro viejo si se vende el cobre del Palacio de los Deportes

El Palacio de los Deportes se construyó para los Juegos Olímpicos de México 68, actualmente es la sede de muchos conciertos y se ubica en la alcaldía Iztacalco credito:cuartoscuro

El Palacio de los Deportes es un recinto cuya construcción comenzó en 1966 y concluyó en 1968, cuando México fue sede de los Juegos Olímpicos, en dicha justa deportiva fue utilizado para partidos de baloncesto; sin embargo, actualmente es un lugar en el que se realizan —mayoritariamente— conciertos y otros eventos.

Te puede interesar: ¿Quién es el dueño del Palacio de los Deportes?

Algo que llama la atención es su característica estructura similar a un caparazón o una carpa con picos, la cúpula está hecha de cobre, un material que inspiró al usuario de X @fer_botello a calcular cuánto ganaría si el lugar fuera desmantelado y vendiera un centro de reciclaje si el lugar fuera desmantelado.

De acuerdo con el internauta, el techo del Palacio de los Deportes está compuesto por casi 100 toneladas de cobre, por lo que en el caso hipotético de que el material se vendiera al “fierro viejo”, probablemente se generaría una ganancia de 14 millones 400 mil pesos mexicanos.

Así fue el cálculo sobre la venta de cobre (X/@fer_botello)

Sería impensable que el lugar fuera demolido porque tiene una gran importancia cultural, histórica y deportiva en la Ciudad de México, además de que forma parte del paisaje de la alcaldía Iztacalco, por lo que probablemente la publicación fue realizada como una broma hipotética.

Te puede interesar: Cuál es el grado de estudios de Junior H, cantante que se presenta por primera vez en el Foro Sol

Aún así, muchas personas se lo tomaron en serio y comenzaron a contradecir al internauta, entre comentarios de X (antes Twitter) se pudieron leer personas que trataron de desmentir datos que van desde el precio verdadero del cobre hasta las costumbres que tienen las personas que compran “fierro viejo” y por supuesto, reiteraron la importancia que tiene el lugar en la capital del país.

De igual manera, también hubo personas que entendieron perfectamente el humor del usuario y emitieron sus opiniones para secundar la broma. Estos fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer en el breve hilo de Fernando Carpio, tanto en el sentido positivo como en el de los reclamos:

El Palacio de los Deportes ya forma parte del paisaje de la CDMX, pero la publicación fue hecha con una intención de broma credito:cuartoscuro

“Y el del fierro viejo diría ‘joven,, le doy mil 200′”, “La NASA te anda buscando”, “Mañana no van a encontrar ni madre”, “Mañana seguro amanece con menos”, “No le den ideas a algunos”, “Se compran colchones, tambores, refrigeradores y palacios”, “Ya no estará en los próximos meses”, “Mejor dejen el cobre ahí”, “Es emblemático de la CDMX”, “Estás mal, eso ya es cobre de segunda, ese anda en $80 a $90 pesos depende donde lo vendas y de qué tamaño lo cortes” y “No digan mama...s, el kilo de cobre no lo pagan a ese precio ni el de primera, a lo mucho está en 50 o 60 pesos, ilústrate antes de hablar”, en respuesta a este último comentario, el usuario de X respondió con una captura de pantalla en la que mostró los precios aproximados del cobre en México.

Te puede interesar: Quién es el integrante detenido de ‘Aarón y su Grupo Ilusión’

De acuerdo con el Sistema Integral sobre Economía Minera (SINEM), el precio internacional anual del cobre en dólares es de entre USD 3.5 y 21.64, lo que equivaldría a un aproximado de entre 50 y 363 pesos mexicanos.

Ante las múltiples críticas, el mismo usuario tuvo que explicar que se trataba de una publicación humorística y de ninguna forma pensó que el desmantelamiento del Palacio de los Deportes pudiera ser una situación palpable. Esto fue lo que escribió un par de horas después de su ocurrencia viral:

La publicación sobre el metal desató polémica (Imagen ilustrativa Infobae)

“A ver, el tuit es SARCASMO. El inmueble tiene un valor mucho, mucho mayor sin mencionar los ingresos que genera y la importancia histórica para la ciudad. Pero hay algunos prófugos de la inteligencia (que ya abundan en X) que se lo toman en serio o personal”.

Después de lanzar la publicación que despertó todo tipo de reacciones, finalmente el usuario terminó limitando las personas que pueden comentar su idea en X.