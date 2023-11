Iron Maiden en el Foro Sol: cuál es el boleto más barato para ver su concierto de CDMX

Para el espectáculo de la agrupación habrá dos preventas, una para fans y una exclusiva para clientes de HSBC Nicolás Stulberg | Infobae

Iron Maiden, una de las bandas de heavy metal más importantes de la historia de la música, dará un concierto en la capital del país como parte de su gira mundial The Future Past World Tour. El espectáculo ocurrirá dentro de casi un año: el 20 de noviembre de 2024, en el icónico Foro Sol de la Ciudad de México.

Para el espectáculo de la agrupación habrá dos preventas, una para fans y una exclusiva para clientes de HSBC. La primera de ellas será el miércoles 29 de noviembre del 2023, y la segunda el jueves 30 de noviembre y el viernes 1 de diciembre. Por otro lado, la venta general del evento se llevará a cabo el lunes 4 de diciembre.

Por supuesto, habrá promoción de 3, 5 y 10 meses sin intereses para aquellos que compren sus boletos con tarjeta de HSBC. Las venta de boletos se llevará a cabo a través de Ticketmaster.

La entrada más económico para ver el ‘The Future Past World Tour’ de Iron Maiden en la CDMX

El espectáculo ocurrirá dentro de casi un año: el 20 de noviembre de 2024, en el icónico Foro Sol de la Ciudad de México

Si tienes chance de comprar una entrada para ver el espectáculo de la emblemática banda de metal y no quieres gastar mucho dinero, te recomendamos que busques adquirir el boleto más barato de todos: el correspondiente a la zona Naranja C.

Este boleto tiene un costo de 732 pesos mexicanos (por supuesto, cargos de Ticketmaster incluidos) y la zona se encuentra en las gradas más elevadas y alejadas del escenario. Comprar una entrada en este lugar tiene ventajas y desventajas, por ejemplo, te ahorrarás unos pesos pero tu vista no será la mejor.

No obstante, si no te preocupa tanto el rango de visión, siempre puedes ver el show desde las pantallas gigantes que suelen instalarse a los costados del escenario principal. Otra ventaja de ver un concierto en Naranja C es que tienes un asiento asignado, por lo que no tendrás que llegar tan temprano para obtener un mejor lugar. Asimismo, por la forma que tienen las gradas, ninguna persona que se encuentre adelante de ti podrá tapar tu vista.

Por otro lado, si lo que quieres es gastar lo suficiente, tienes la entrada más cara de todas: Naranja A. Esta sección también es de gradas, pero se encuentra muy cerca del escenario principal, por lo que tu rango de vista será excelente además de que la comodidad será de primera (pues cuenta con asiento asignado). El precio del boleto es de 2 mil 903.5 pesos mexicanos, con cargos Ticketmaster incluidos. Aquí te dejamos información sobre los precios de otras zonas para ver a Iron Maiden.

Qué canciones interpretará Iron Maiden en el Foro Sol en 2024

Por otros shows que la banda de heavy metal ha dado en otras partes del mundo, conocemos la lista de temas musicales que posiblemente serán interpretados en la Ciudad de México. Estos son:

1. Caught Somewhere in Time

2. Stranger in a Strange Land

3. The Writing on the Wall

4. Days of Future Past

5. The Time Machine

6. The Prisoner

7. Death of the Celts

8. Can I Play with Madness

9. Heaven Can Wait

10. Alexander the Great

11. Fear of the Dark

12. Iron Maiden

13. Hell on Earth

14. The Trooper

15. Wasted Years

Las actuaciones de Iron Maiden en The Future Past World Tour no solo han generado expectativa por promocionar su más reciente producción, Senjutsu, sino también por la nostalgia que evoca al recordar clásicos del pasado. La integración de Alexander the Great al repertorio ha sido especialmente significativa, siendo esta la primera vez que el tema se presenta en directo, a pesar de haber sido lanzado hace más de tres décadas. Este hecho ha sido un atractivo adicional para los seguidores de larga data de la banda y nuevos fanáticos por igual.