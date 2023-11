“Se llamaba Pedro Infante”: Raúl Sandoval soñaba con el papel, ¿cómo se siente ahora que Mario Morán fue el elegido?

Raúl Sandoval "alzó la mano" varias veces para ser considerado en la bioserie de Pedro Infante (Foto: Instagram)

Pedro Infante fue un icono de la música y la actuación en México, y quizá es valorado como la estrella más grande del medio del espectáculo nacional, pues con sus decenas de canciones y películas encantó al público que sigue aclamándolo a casi 70 años de su muerte.

Su sorpresivo deceso ocurridao el 15 de abril de 1957 impactó al público y al paso del tiempo su leyenda es todo un legado en el imaginario popular, tal es así que continúan apareciendo productos de entretenimiento en honor a su figura.

Como ejemplo, en 2019 se realizó la película Como caído del cielo, donde el comediante Omar Chaparro interpretó al astro mexicano en una ficción humorística; cabe destacar que este proyecto obtuvo críticas encontradas.

Pero es ahora, en 2023, cuando se ha anunciado el lanzamiento de una serie biográfica en honor a “Pedrito”, como lo llaman de cariño sus millones de fans.

Mario Morán le dará vida al recordado artista en su anunciada bioserie (EFE/ Vix)

Se trata de Se llamaba Pedro Infante, bioserie que fue autorizada por la familia del Ídolo de Guamúchil, que narrará de forma íntima cómo el sinaloense inició su carrera en la música y se conviritó en el actor más importante de la Época de Oro del cine mexicano.

La bioserie se estrena el próximo 1 de diciembre a través de la plataforma de streaming que pertenece a TelevisaUnivisión ViX+.

La persona que “revivió” a Pedro Infante para la serie es Mario Morán, quien ha participado en producciones como No manches Frida y La Doña.

Mario, de 31 años, se preparó por meses física y emocionalmente para interpretar al querido artista. Este papel ha sido uno de sus mayores retos como actor, según compartió en un comunicado de TelevisaUnivision.

"Se llamaba Pedro Infante" llevará al público a un recorrido sobre la vida del ídolo, desde sus romances hasta sus éxitos y pérdidas (Vix/Instagram @rubengalindou)

Sin embargo, otro famoso se había mostrado anteriormente muy ilusionado con darle vida a Pedro Infante en el ambicioso proyecto: se trata de Raúl Sandoval, quien en distintas ocasiones compartió su admiración por el protagonista de Tizoc y Un rincón cerca del cielo.

El egresado del reality show La Academia siempre ha sido un gran fanático de Pedro Infante y tenía la intención de ser considerado en la audición para interpretar al cantante de 100 años, al grado de que incluso se modificó la dentadura para asemejarse físicamente al actor.

En la presentación de la serie, el también cantante se mostró feliz de participar en Se llamaba Pedro Infante, donde interpreta otro papel y no el del recordado divo, como era su sueño.

Raúl Sandoval siempre ha sido un gran admirador del fallecido astro del cine de oro (Foto: @raul_sandoval777/ Instagram)

“Se logró tu objetivo, aquí está tu serie que tanto buscabas, y hecha por un gran actor. Mario lo hizo increíble y hoy me siento orgulloso de ser su amigo, de haber estado con él en este proyecto”, expresó.

Sandoval recalcó que no tiene celos de no haber obtenido el papel que tanto soñaba. “No, no tiene por qué haber celos, al contrario, me siento agradecido de estar aquí y de verlo de cerca y de haber estado ahí, de haberlo visto caracterizado, veías a Pedro Infante ahí, es increíble, es magia”.

Así mismo, el actor dijo sentirse agradecido por la oportunidad de aparecer en el proyecto de Vix+ “Nadie me lo quitó, esas cosas son de Dios y yo siempre me he sentido agradecido por lo que Dios me da y eso es lo mío. Lo que es tuyo nadie te lo quita, y lo que no, pues nunca fue. Entonces yo tengo muy claro eso”.

Para el actor, Mario Morán se merecía el ambicionado papel (Instagram/@raul_sandoval777)

“Fíjate, eres el primero que me dice eso ‘que te lo hayan quitado. Nadie me quitó nada, viejo, eso le tocaba vivirlo al Mario y bien merecido. Y cuando sepas su historia te vas a dar cuenta por qué le tocaba vivirlo, él merecía vivir esa experiencia de interpretar a Pedro”, concluyó.