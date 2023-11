Omar García Harfuch va por el Senado; Morena presenta su primera fórmula de precandidatos únicos

El exsecretario de Seguridad de CDMX encabeza la lista donde figuran los demás participantes del proceso interno de Morena en los estados. Foto: Facebook/Omar García Harfuch

Este miércoles, Morena dio a conocer a la primera fórmula de precandidatos únicos para el Senado de la República. Mario Delgado, líder nacional del partido, informó que el exaspirante a jefe de Gobierno capitalino, Omar García Harfuch, contenderá por un escaño en la Cámara Alta representando a la Ciudad de México.

El extitular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX había dicho que no tenía muy claro cuál sería su futuro político tras no haber sido seleccionado para contender por la jefatura de Gobierno en capital del país, y, aunque Morena había establecido que tendría asegurada su precandidatura al Senado, el exfuncionario dijo que no sabía si iba a participar en dicho proceso.

Vale recordar que García Harfuch quedó primero en la encuesta interna de Morena en la Ciudad de México, sin embargo, por criterio de paridad de género, la precandidatura le fue cedida a Clara Brugada Molina debido a que el Instituto Nacional Electoral (INE) obligó a los partidos políticos a postular al menos a cinco mujeres en las nueve entidades donde habrá elecciones el próximo año.

Luego de los resultados, García Harfuch se integró a un grupo de consejeros que apoyarán con sus propuestas y perspectivas a la precandidata morenista para la Jefatura de Gobierno, en el cual también están los otros contendientes: Hugo López-Gatell, Miguel Torruco y Mariana Boy. Asimismo, reiteró que apoyaría a la exjefa de Gobierno Claudia Sheinbaum en su precandidatura por la Presidencia de México.

Omar García Harfuch, Mariana Boy, Hugo López-Gatell y Miguel Torruco están en el consejo asesor de Clara Brugada. Foto: X/@ClaraBrugadaM

¿Quiénes son los otros precandidatos de Morena que aspiran al Senado?

Mario Delgado dio a conocer que esta primera fórmula de precandidatos únicos al Senado, encabezada por Omar Hamid García Harfuch en la CDMX, queda completa con los siguientes personajes que también participaron en los procesos internos por sus estados:

Chiapas: Sasil Dora Luz de León Villard

Guanajuato: Francisco Ricardo Sheffield Padilla

Jalisco: Carlos Lomelí Bolaños

Morelos: Víctor Aureliano Mercado Salgado

Puebla: Moisés Ignacio Mier Velazco

Veracruz: Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara

Yucatán: Verónica Noemí Camino Farjat

En la fórmula de Morena al Senado aparecen los aspirantes a la precandidatura de los estados que quedaron en segundo lugar o que cedieron el puesto por criterio de paridad de género. Foto: Morena

En el caso de Tabasco, donde también hubo encuesta para elegir su aspirante a gobernador, se abrió una convocatoria para las mujeres que quieran formar parte de esta primera fórmula de precandidatos únicos para el Senado, cuyo registro será del 4 al 6 de diciembre, informó el presidente nacional de Morena en un comunicado.

Asimismo, agregó que en lo que resta de la semana, el Movimiento Regeneración Nacional terminará de aplicar las encuestas en el resto de los estados para conocer a quienes serán precandidatos a un escaño, para posteriormente repetir el proceso, pero ahora para los aspirantes a la Cámara de Diputados.

Es preciso recordar que el próximo año se renovará el Congreso completo (aunque varios legisladores aspiran a un segundo periodo), por lo que candidaturas oficiales deberán quedar establecidas hasta el 18 de enero de 2024.