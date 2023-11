Novios chilangos se comprometen frente a Luis Miguel desde la última fila de su concierto | Video

La romántica música del intérprete fue el marco perfecto para una pedida de mano en CDMX (Foto: Infobae)

Como brillando en una nueva “fase solar”, Luis Miguel está gozando de un gran momento y se ha posicionado como el artista del momento gracias a su gira 2023 que continúa arrasando en los escenarios desde Argentina, Colombia, Estados Unidos y ahora a su regreso a México, el Sol ha protagonizado grandes momentos virales, siendo el último de ellos una propuesta de matrimonio.

Durante su esperado regreso a la tierra que fue testigo de su surgimiento y fama mundial, el aclamado artista no ha dejado de impactar ya sea por su reciente y preocupante caída, la vez que lo sorprendió un dolor muscular en la pierna mientras ejecutaba uno de sus clásicos “pasitos” de baile, lo que fue calificado como “achaques”, su saludo de mano a su colega Peso Pluma y hasta por romper en llanto durante la interpretación de su hit La Incondicional.

Además, el showman de 53 años ha causado ternura y opiniones encontradas por los besos que en algunas presentaciones le ha dado a diferentes niñas del público, pero esta vez un romántico momento se vivió en la sección más alejada del escenario de la Arena Ciudad de México, pues una pareja se comprometió en matrimonio en pleno concierto de Luis Miguel.

La noche de este miércoles 28 de noviembre el coloso de Azcapotzalco fue testigo del amor de una pareja, donde el novio eligió como el momento ideal de su proposición el concierto del ídolo de la música latina y, desde la última fila del recinto con capacidad de 22,300 personas, le pidió matrimonio a su novia.

A mediados de 2023, Luis Miguel se convirtió en el artista con más canciones que contaron más de 100 millones de reproducciones con un total de 23 (Créditos: Instagram/luismiguel)

Una Arena CDMX abarrotada y brillando con las miles de pulseras luminiscentes que se reparten en cada presentación al público de Micky fue el marco perfecto para el emotivo momento que fue captado en video por la usuaria @jazyyo en Instagram.

“Mi concierto 25 de Luismi. El más lejos que he estado. Na, no sé a cuántos he ido, pero muuuuuchos, y hoy muy excelente servicio”, escribió sobre la story donde suena al fondo, muy lejano, el escenario en que Luis Miguel canta el tema Entrégate ante el juego de luces que ilumina la Arena.

“Somos novios”, el romántico tema ambientó la pedida de mano

“Ah y le pidieron matrimonio a esta morra en frente de nosotros”, añadió sobre la grabación de una pareja abrazándose y besándose ante los gritos eufóricos de los asistentes que también, como ellos, se encontraban disfrutando del concierto en las últimas filas del famoso venue unicado en la zona norte-poniente de la capital mexicana.

El show del Sol fue el marco perfecto para una romántica pedida de mano Crédito: Instagram/@jazyyo

“Estábamos hasta arriba, hasta arriba, yo en la segunda fila de arriba para abajo, ellos en la otra, y este chavo de repente se hincó, sacó el anilllo y todo, y todos ‘qué pedo’, y ya fue cuando saqué mi celular y los grabé”, dijo la usuaria a Infobae México acerca del momento que se suscitó mientras sonaba varios metros adelante el clásico bolero Somos novios.

“Y ya luego de eso, tampoco grabé eso, dijo ese chavo ‘¡Me dijo que sí!”, refirió.

Se desconoce la identidad de los novios pues el romántico momento pasó desapercibido por el resto del público, y por supuesto para Luis Miguel y sus músicos.

Luis Miguel resbaló y cayó en el escenario durante su quinto concierto en la Arena Ciudad de México (X: @LuissLm)

Según el testimonio de la fan, la presentación del astro fue todo un éxito y el público se mostró eufórico en todo momento, pero los aplausos, gritos de ‘Te amo Luismi’ y los muchos silbidos no fueron suficientes para que el papá de Michelle Salas y Miguel y Daniel Gallego Arámbula le dedicara unas palabras a su público fiel.

“No dijo mucho Luismi. Sólo al final se tardó mucho y se despidió”, contó sobre la séptima fecha al hilo que Luis Miguel brindó durante este noviembre en la Ciudad de México.