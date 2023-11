La youtuber Miku rompió el silencio y reveló la relación tóxica que vivió por 8 años

La maquillista confesó que su ex pareja Mane, ejerció violencia, abuso emocional y psicológico contra ella. (Captura de pantalla @bunnymiku)

Recientemente la influencer y maquillista Valeria Marbeli mejor conocida como Miku, reveló detalles acerca de su relación tóxica de 8 años con el creador de contenido, Mane. La celebridad de internet platicó por más de una hora su experiencia en el podcast de Un Tal Fredo.

El episodio 47 fue publicado el 26 de noviembre en la plataforma de YouTube, hasta el momento cuenta con 1.6 millones de vistas. La situación que enfrentó Miku y que narra con lujo de detalle en el programa, causó gran polémica pues dio a conocer la violencia, agresiones y abusos presuntamente por Mane.

Cabe señalar que la pareja contaba con una base de fans muy grande en internet, pues juntos tenían un canal de YouTube llamado MikuyMane donde documentaban su día a día viviendo juntos, no obstante fue revelado que nunca se mostró la realidad de su relación.

Tras la publicación del podcast “Chisme Miku: mis 8 años de relación tóxica”, fragmentos de la entrevista se viralizaron criticando y denunciando la violencia que fue ejercida en dicho noviazgo. De los momentos más fuertes para la audiencia fue cuando la artista del maquillaje narró cómo casi pierde la vida tras someterse a una liposucción y el maltrato que sufrió por parte de su ahora ex novio.

Miku reveló detalles de la violencia que vivió durante su relación tóxica con el creador de contenido Mane Ribs. (Captura de pantalla YouTube @Untalfredo)

“Me hice una liposucción, nadie lo sabe, pero su hermana se iba a casar, yo era la maquillista. Ese día dije, me siento muy mal creo que no puedo ir a la boda. Yo sentía que me moría, no podía caminar. Con su hermano me cargaron como costal de papas, me metieron al asiento de atrás del coche y me llevaron”, aseguró Miku.

“La maquillé como pude, yo estaba doblada a la mitad porque no podía pararme del dolor”

Días después la creadora de contenido fue al doctor y le detectaron una bacteria que ya se había regado por toda su espalda. Por lo que fue internada de emergencia y estuvo en riesgo su vida debido a una reacción alérgica que tuvo.

Otro de los temas que causó polémica entre los seguidores de la influencer fueron los comentarios negativos acerca de su figura e imagen corporal que Mane le hizo durante su relación, pese a que él sabía que Miku tenía trastornos de la conducta alimentaria.

Fragmentos de la entrevista se viralizaron criticando y denunciando la violencia que fue ejercida en dicho noviazgo. (@bunnymiku)

“Él siempre hacía sus comentarios como estás gorda, pinche gordita traga pasteles, de cariño. Entonces, yo vengo de un trastorno alimenticio y de una cirugía que casi me mata”

De inmediato sus fans reaccionaron y respaldaron a Miku, ya que Mane también la utilizaba para crear contenido y tener más seguidores. “Yo sigo a Miku desde que soy chica y dejé de verla por Mane, al final las intuiciones no fallaron”, “Mane Ribs nunca me dio buena espina”, “Y eso que muchas cosas violentas por parte de él nunca se grabaron, sin embargo en varios vídeos se pueden notar varias”, “Estoy feliz de que Miku haya salido de ahí”.