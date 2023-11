Expuesto al frío y dando vueltas todo el día: así vive Benito, la jirafa que habita en Ciudad Juárez

La jirafa ha presentado diferentes conductas Créditos: (X/SalvemosABenito)

Benito es una jirafa que desde hace ya algún tiempo vive en el Parque Central ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde de acuerdo con lo compartido a través de redes sociales se encuentra expuesto actualmente a las bajas temperaturas que han estado azotando a aquella entidad federativa desde hace ya algunos días, situación que podría poner en riesgo su vida.

Es a través de la red social X -antes Twitter- en donde una cuenta llamada Salvemos a Benito, en donde se comparten actualizaciones acerca de la vida de la jirafa, y en donde además hace un llamado para que las autoridades intercedan por la vida del animal, debido a que de acuerdo a lo que documenta, quienes se encargaban de supervisarla han desatendido por completo, por lo que actualmente vive en malas condiciones.

De acuerdo con lo que ha dado a conocer el usuario por medio de redes sociales, recientemente comenzaron a construir lo que será el nuevo hogar de Benito; sin embargo, todo parece indicar que el espacio que ocupa se encuentra divido en dos partes y en el lado que se colocó a la jirafa mientras realizan la construcción al parecer no cuenta con ningún tipo de protección para que pueda ocultarse del sol y protegerse del frío.

La jirafa está expuesta a las bajas temperaturas Crédito: (X/SalvemosABenito)

Del mismo modo, el usuario externó su preocupación debido a que existe la posibilidad de que el hábitat que se encuentran preparando para Benito puede tardar varias semanas, por lo que el animal podría quedar expuesto por un poco más de tiempo.

“El inicio de obras de la nueva casa de Benito trajo otro problema, ahora si ya no tiene nada en qué resguardarse del frente ártico que azota la ciudad; si antes tenía ese cobertizo, ahora ya no tiene nada. Se les ocurrió dividir el hábitat y dejarlo del otro lado donde no hay nada”.

En videos que se han compartido a través de la cuenta de X, se puede ver a Benito caminando en círculos en el pequeño espacio en el que vive, incluso se ha compartido que es un comportamiento que la jirafa adoptó desde hace ya más de seis meses.

“Con la llegada de los obreros e inicio de construcción, mientras la jirafa sigue ahí, así como la disminución a la mitad de su pedazo de tierra al que llaman hábitat, Benito acaba de desbloquear otro comportamiento extraño, se la pasa dando vueltas así”, compartió el usuario por medio de la cuenta de X.

Benito supuestamente vive en malas condiciones Créditos: (X/SalvemosABenito)

Hacen llamado a Profepa para atender a Benito

Debido a las supuestas malas condiciones en las que vive Benito, el usuario de X hizo un llamado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que atienda el caso de la jirafa.

Sin embargo, todo parece indicar que no se trata de la primera vez que sucede una situación de este tipo, pues de acuerdo con lo que comentan en la cuenta de X, Benito fue el reemplazo de otra jirafa que antes habitaba en el mismo lugar, quien falleció.

Según lo referido por el usuario, la anterior jirafa llevaba el nombre de Modesto y anotó que la razón por la que murió fue debido a que en el parque nunca colocaron mecanismos de control y seguridad para los visitantes, ya que se reveló que solían alimentar a la especie con cheetos y hasta con harina, lo que pudo haber provocado que muriera.

Fue el año pasado cuando la jirafa Modesto falleció y fue cuando trajeron a Benito.