Confirman reencuentro de Otro Rollo, pero sin Yordi Rosado y los fans no lo perdonan

Adal Ramones, Mauricio Castillo y Lalo España se reencontrarán en un episodio especial de 'Pinky Promise' (Foto: Televisa)

Adal Ramones, Mauricio Castillo y Lalo España participarán en un episodio especial del programa de YouTube Pinky Promise, marcando así el reencuentro de parte del elenco del icónico show televisivo Otro rollo, tras 16 años de su última emisión.

Anunciado a través de Instagram, el capítulo denominado Otro Pinky Rollo se transmitirá el jueves 30 de noviembre a las 21:00 horas, generando emociones encontradas entre los seguidores debido a la notable ausencia de Yordi Rosado, quien fue sin duda “el segundo al mando” en el programa que hizo época en la señal de Televisa.

“El reencuentro más esperado de la televisión mexicana llega al Pinkyroom … ¡No te puedes perder Otro Pinky Rollo!”, se lee en la publicación dirigida a los casi 900 mil seguidores de la cuenta de Instagram del programa conducido por Karla Díaz, famosa también por su participación en el grupo musical JNS.

Otro Rollo se fusionará con Pinky Promise en el próximo episodio del show de YouTube (Foto: Instagram)

El programa que dejó de emitirse el 8 de mayo de 2007, fue una referencia de la televisión mexicana desde su inicio en 1995, consagrándose como uno de los espacios más queridos y exitosos de la época.

Aunque se ha discutido la posibilidad de un regreso del programa a la televisión abierta, hasta la fecha, sus ex integrantes han descartado tal opción.

Sin embargo, la convocatoria para este reencuentro parcial ha causado reacciones debido a la falta de Rosado, con comentarios en redes como “Sin Yordi no es ‘Otro Rollo’”,”Hubieras invitado a Yordi Rosado aquí, no con los Miembros al aire”, “Yordi va a ser el gran ausente”, “Amábamos la mancuerna de Adal con Yordi” “No hay reencuentro sin Yordi”.

Este reencuentro ha revivido los recuerdos de numerosos fans que siguieron a ‘Otro Rollo’ a lo largo de sus 12 años de transmisión y ha puesto en evidencia la huella emocional que dejó el programa en la cultura de entretenimiento de México.

Adal ve casi imposible un regreso de Otro Rollo a la tv, pero sí podría ocurrir en teatro

El anuncio del programa transmitido en el popular canal de YouTube coincide con las declaraciones que el propio Adal virtió hace unos días en el programa de Mara Patricia Castañeda, donde planteó la posibilidad de retomar el formato que le dio gran popularidad hace ya alrededor de 20 años.

Aunque reconoció que tiene varios proyectos en puerta, Adal Ramones fue muy honesto al decir que volver a hacer un night show es el proyecto que menos encaja con su vida en estos momentos.

Adal Ramones le confesó a Mara Patricia Castañeda que tuvo una oferta formal para hacer un programa tipo 'Otro Rollo' (YouTube: Mara Patricia Castañeda).

“Fíjate que le hablaron a un amigo mío, un productor con quien vamos a hacer una serie para una plataforma… (Me dijo) ‘Adal, quieren que hagas tu night show, ¿te lo avientas?’ Y yo ‘no sé, no creo que sea el momento’. Estoy preparando lo de las películas, lo de la serie, que todo se nos juntó para el año que viene, la mitad debió haber sido este año”

La relación entre Adal Ramones y Yordi Rosado

La relación entre Adal Ramones y Yordi Rosado, antiguamente cercana durante su trabajo en el programa donde también participaron figuras como Roxana Castellanos y Gaby Platas, sufrió un distanciamiento a raíz de sus divorcios.

Yordi Rosado y Adal Ramones saltaron a la fama gracias a "Otro Rollo", donde se volvieron mejores amigos; sin embargo hoy su relación ya no es la misma (Instagram)

En una entrevista entre ambos en el canal de YouTube de Rosado, reconocieron que, a pesar del cariño mutuo, su amistad no ha podido ser restaurada.

Ramones expresó su apoyo a Rosado durante su separación, lo que eventualmente causó un malentendido cuando intentaron reconciliar amistades pasadas. De todo el altercado, ambos declararon guardar orgullo por los logros obtenidos por separado.

“Siempre me quiso Adal como su hermano y me cuidó mucho, pero lamentablemente en ese cuidado se metió quizá más en mi relación de lo que tenía que meterse. Siempre estuvo ahí dentro, muchas veces le hice caso, pero cuando él se empieza a separar, yo siendo su mejor amigo no me entero”, contó Yordi.