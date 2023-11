¿Yeri Mua podría cantar como Mariah Carey? Especialista expone similitudes

Tiktoker asegura que la influencer mexicana puede cantar igual que la estrella estadounidense. Credito:Cuartoscuro

Muchas personalidades del medio artístico nacional e influencers se posicionaron entre las principales tendencias de redes sociales este 2023, ya sea por temas relacionados con sus proyectos profesionales o escándalos. Entre ellos destacaron varios jóvenes, quienes en su búsqueda del éxito lograron consolidarse como estrellas mexicanas en diferentes ámbito.

Yeri Mua no sólo se consolidó como una estrella de redes sociales con sus tutoriales, romances e icónicas frases, también debutó como cantante con un tema que sin lugar a dudas ha dividido opiniones en redes sociales: Chupón. Y es que varios internautas consideran que la letra es demasiado explícita y puede resultar ofensiva.

Pese a la controversia, la influencer sigue siendo considerada como una de las personalidades más importantes de este 2023 y continúa probando suerte en la industria musical. Fue por esa razón que se convirtió en la estrella sorpresa del festival Coca-Cola Flow Fest y se presentó dos días: 25 y 26 de noviembre.

La influencer prometió lanzar más canciones (@yerimua)

¿Yeri Mua podría cantar como Mariah Carey?

Mientras algunos usuarios de redes sociales corean y bailan el tema de la influencer, otros ponen en duda su capacidad vocal y el uso ‘excesivo de autotune’. Fue bajo este contexto que una tiktoker, quien asegura ser cantante y coach vocal, resaltó los dotes artísticos de Yeri Mua y expuso las supuestas similitudes que tendría con nada más ni nada menos que Mariah Carey.

“Creo que ni siquiera Yeri es consciente de lo que tiene por naturaleza”, comenzó Cameron Díaz.

Según la coach vocal, Yeri Mua sí puede construir una carrera como cantante porque tiene talento innato. Y es que supuestamente no solo es afinada, en sus videos virales de TikTok también ha demostrado tener un buen manejo del diafragma con sus famosas frases cantaditas.

La estrella estadounidense comienza su canción 'All I Want for Christmas Is You' con un grito muy particular. (Backgrid/The Grosby Group)

Pero eso no es todo, la coach aseguró que Yeri Mua puede sumarse a la lista de artistas que puede hacer la ‘voz de silbido’ o ‘whistle voice’. Entre ellas se encuentran Mariah Carey y Cristina Aguilera. Y es que supuestamente sus gritos dejan entrever su verdadero rango vocal.

El video se viralizó en redes sociales, donde varios internautas concordaron con la coach vocal y pidieron que Yeri Mua cante All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey para demostrar su talento.

“Yeri, si tomara clases de canto, tiene potencial”. “Con un profesor de canto para que llegue a una Whistle note, la haría”. “Yo soy soprano e he intentado sus gritos y no me salen”. “@Yeri MUA con práctica eres las siguientes Christina”. “se ve q tiene un rango vocal alto, si se mete a clases de canto puede lograr una gran voz”, fueron algunas reacciones.