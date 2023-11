Tania Rincón y Daniel Pérez: quiénes serían sus nuevas parejas tras divorcio (Foto Instagram: @taniarin)

La presentadora Tania Rincón anunció su divorcio de Daniel Pérez después de once años de matrimonio, sorprendiendo a sus seguidores. La noticia fue divulgada en marzo del 2023 por la misma presentadora del matutino Hoy -Televisa- a través de un comunicado en redes sociales en el que expresó, “desde el pasado mes de enero decidimos separarnos y poner fin a nuestra relación como pareja”. Sin embargo, todo apunta a que ambos ya han dado la vuelta a la pagina.

La vida privada de la ex conductora de la emisión matutina de TV Azteca -Venga La Alegría- se ha visto rodeada de rumores y especulaciones tras su separación. Se le asoció sentimentalmente hace un par de meses con Marc Crosas, compañero en Televisa Deportes; con el modelo ecuatoriano Guty Carrera, con quien aclaró no haberse visto en un año; y recientemente, con un joven no identificado según la periodista Flor Rubio.

“Me contaron que la vieron, hace unos días, en una fiestecita con un novio, que no ha presentado públicamente, que es bastante más chiquito que ella, trae un galán súper joven y que la vieron bien pero bien feliz”, dijo la periodista de espectáculos.

¿Daniel Pérez, ex marido de Tania Rincón, ya tiene nueva novia?

La famosa trabajó en TV Azteca por una gran cantidad de años (Foto Instagram: @taniarin)

Por su parte, Daniel Pérez compartió imágenes en Nueva York con una mujer no identificada, avivando conjeturas sobre un nuevo romance.

Es importante resaltar que tanto Rincón como Pérez han enfocado sus redes sociales en compartir distintos aspectos de su vida sin confirmar los rumores surgidos en torno a sus vidas amorosas. La reciente actividad del ex esposo de Tania Rincón en Nueva York, donde limitó los comentarios en las publicaciones a su círculo cercano, podría indicar una nueva etapa personal a ocho meses de su separación oficial.

Por ahora, los detalles sobre la vida sentimental de Tania Rincón y Daniel Pérez post-divorcio son limitados y se fundan principalmente en especulaciones y comentarios de terceros. Tanto la conductora como su exesposo parecen optar por la discreción en esta nueva fase de sus vidas, mientras que el público y los medios continúan interesados en sus relaciones personales.

La famosa tuvo dos hijos con su ex marido (Foto Instagram: @taniarin)

Internautas, sobre todo seguidores del matutino Hoy, han celebrado lo dicho por Flor Rubio, pues en caso de que la presentadora esté “dándose una segunda oportunidad en el amor”, ellos serán los primeros en festejarle. “Si es más chico o no, no importa, cree en el amor”. “Que la lleve a la luna por mí y que los malos comentarios valgan”, se puede leer en internet.