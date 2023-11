Cómo surgió el Corona Capital y quiénes integran su organización

El Festival Corona Capital se realizará en la CDMX el 17, 18 y 19 de noviembre. (@CoronaCapital)

Una vez llegados al final de noviembre miramos hacia atrás para observar los recientes festivales y conciertos que han aterrizado en la capital mexicana. Sin duda uno de los más grandes fue el Corona Capital que se consolidó por segunda ocasión como el único en su tipo con una duración de tres días y un cartel conformado por exponentes de la música anglosajona e inglesa.

El Corona Capital, que se lleva a cabo cada otoño desde el 2010 (a excepción de un año en donde no se realizaron eventos por la pandemia de Covid-19), se ha consolidado como uno de los más grandes e importantes del mundo. Por tanto, muchos se pregunta quién es la mente maestra detrás del multitudinario evento.

El Corona Capital: un esfuerzo colaborativo

La organización se prepara para habilitar el enlace de reembolso, próximamente en el sitio y la app oficial (Festival Corona Capital)

Detrás de un festival tan exitoso como el Corona Capital no existe un nombre pero sí toda una maquinaria empresarial que en conjunto dirige los destinos del evento anual, por tanto no se le atribuye su creación a ninguna persona en particular sino a una suma de esfuerzos de un grupo de ejecutivos.

Uno de ellos es Armando Calvillo, a quien se le ocurrió la idea de realizar un festival de música enfocado en el rock y la música alternativa. Justamente por allá del año 2009 dichos géneros musicales dominaban los charts y las tendencias.

Fue en 2010 cuando Guillermo Parra, Director de Eventos Internacionales de OCESA, junto a Calvillo organizaron la primera edición del Corona Capital aprovechando que dos bandas legendarias darían concierto en el país.

El mismo fin de semana Pixies e Interpol tocarían en la Ciudad de México, por lo que esta situación dio la oportunidad perfecta para poder reunirlos a ambos, junto con otros artistas más y crear por fin un festival similar a los que ya por entonces dominaban la escena internacional.

Fue así como nació el festival cuya suma de esfuerzos entre todas las áreas es impulsado por OCESA, la principal empresa promotora de conciertos en México.

Grupo CIE y su presidente

(Instagram/@coronacapital)

Por otro lado, OCESA forma parte de Grupo CIE, Corporación Interamericana de Entretenimiento, que fue fundada en la década de los noventa por Alejandro Soberón Kuri, quien continúa como el actual presidente, además Federico González Compeán es consejero de la empresa.

Por su parte, Grupo CIE congrega diferentes empresas que se dedican al sector del entretenimiento y el espectáculo. Tales como OCESA, enfocada en los conciertos y Grupo Lobo, dedicada a la seguridad en los eventos masivos.

Es Grupo CIE quien se encarga de organizar en México los más importantes eventos deportivos, familiares, culturales, teatrales y conciertos. Por ejemplo, el Corona Capital, Vive Latino, y el Gran Premio de México de la Fórmula 1.

Actualmente OCESA forma parte de Live Nation, la más reconocida promotora de eventos a nivel mundial (Foto: Reuters)

OCESA y un éxito de 33 años, hoy con Live Nation

La compañía ha forjado su reputación en México y Colombia, destacándose por la organización de conciertos, festivales de música, teatro estilo Broadway, eventos deportivos, y otros acontecimientos que la posicionan como una de las mejores plataformas para eventos en vivo.

El éxito de OCESA no sólo se debe a la calidad de sus producciones sino también a sus estratégicas alianzas comerciales con marcas de renombre. Esto le permite promocionar excelentemente el talento artístico local y garantizar la seguridad y los últimos avances tecnológicos en sus sedes, como el reconocido Centro de Exposiciones, Congresos y Convenciones Citibanamex. Además, facilita el acceso a sus eventos por medio de sistemas agilizados de venta de boletos, como Ticketmaster y Eticket.

Con más de tres décadas de experiencia, OCESA es respaldada por los más altos estándares gracias a su alianza con Live Nation, líder mundial en la promoción de eventos, reafirmando su posición en un mercado competitivo e infinitamente dinámico.