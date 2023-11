Qué sanciones podría obtener Vicente Fox por violencia política contra Mariana Rodríguez

El expresidente Vicente Fox fue acusado por la influencer Foto: Captura de Pantalla

El ex presidente Vicente Fox Quezada fue acusado por violencia política en razón de género tras comentarios en contra de Mariana Rodríguez Cantú, titular de Amor por Nuevo León y esposa de Samuel García Sepúlveda, quien se ha inscrito como precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC).

Fue el coordinador de la campaña del emcista, Jorge Álvarez Máynez, quien interpuso la denuncia ante la Unidad Técnica de los Contenciosos Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), en donde señalaba que los comentarios del ex mandatario vulneraron los derechos políticos y electorales de la nuevoleonesa.

De acuerdo con el órgano electoral y el Protocolo para la Atención de la Violencia Política, “la violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de género), tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar a anular sus derechos políticos-electorales incluyendo el ejercicio del cargo”.

Este tipo de violencia se puede manifestar en las siguientes formas:

-Psicológica (negligencia, descuido reiterado, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, comparaciones destructivas)

-Física (daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto)

-Patrimonial (transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores)

-Económica (limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas)

-Sexual (degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima, es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer).

Qué sanciones podría recibir Vicente Fox por sus comentarios

Las sanciones que indiquen las autoridades deberán ser evaluadas con relación a el cargo en que el infractor ejerza y de acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE).

Según el artículo 456, las sanciones por violencia política en razón de género son:

Amonestación pública: una corrección disciplinaria que tiene como objeto mantener el orden, la disciplina y el buen funcionamiento en el servicio público.

Multa: esta amonestación puede ser de hasta 10 mil días de salario mínimo, según el sujeto infractor y la gravedad de la falta

En caso de haber sido ejercida por un partido político o candidato a un cargo público serán aplicables:

Reducción del financiamiento público: un monto que puede llegar hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda a los partidos políticos.

Interrupción de la propaganda política o electoral: suspensión inmediata de cualquier propaganda política en radio o televisión.

Cancelación del registro como partido político: esta sanción es aplicada en los casos de graves y reiteradas conductas violentadoras de la Constitución de la Ley aplicable.

Pérdida de derecho al registro o cancelación del registro de la candidatura: cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido político no podrá registrarlo como candidato.

Qué dijo el ex presidente sobre Mariana Rodríguez

A través de su cuenta de Twitter, ahora X, Vicente Fox llamó a la también empresaria e influencer “dama de compañía” del gobernador con licencia de Nuevo León. Ante esto, fue la propia Mariana Rodríguez quien acusó al expresidente por sus comentarios despectivos que hacen apología a violencia contra la mujer.

“Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer (...) Lo que usted hizo, se llama violencia. Por cierto, hoy es el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres y las niñas. Tómela en cuenta”, destacó la emecista.