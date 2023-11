Por la azotea, así huyó el titular de Educación en Guerrero durante portazo de maestros en Tlapa

Titular de la SEG huyó durante protestas de maestros en Tlapa, Guerrero. (Captura de pantalla)

Luego de que este fin de semana maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de Guerrero (CETEG) dieran un portazo y retrasaran la inauguración de un Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) de la Montaña de Guerrero, este lunes se dio a conocer un video en el que se ve al titular de la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG), Marcial Rodríguez Saldaña, brincando una barda para huir del lugar.

Te puede interesar: Damnificados en Guerrero por huracán Otis: así se entregarán los apoyos de más de 8 mil pesos para daños

A través de un video que ya circula en las redes sociales se ve al funcionario y a otro grupo que lo acompañaba usando una escalera y subiendo a una azotea para evitar dar la cara al grupo de docentes y atenderlos.

De acuerdo con la información, la CETEG busca que las autoridades estatales y federales atiendan sus demandas entre las que se encuentran la reconstrucción de escuelas, caminos y un aumento en recursos para pagar a los profesores.

El secretario de Educación de Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña, escapó por la azotea cuando maestros dieron portazo en Tlapa de Comonfort para impedir inauguración de CRIT. (X/@PedroMrquez_)

Por estos hechos, algunos legisladores de Guerrero han propuesto que el titular de la SEG sea destituido, entre ellos la diputada Gabriela Bernal Reséndiz, quien dijo que a los problemas se les debe dar la cara.

Te puede interesar: Temblor en México hoy 21 de noviembre de 2023: se registró un sismo de 4.0 en Oaxaca

“El responsable de atender la demanda salió huyendo, qué penoso fue ver esa imagen”, dijo la legisladora al participar hoy en la tribuna del Congreso estatal.

Hasta el momento Marcial Rodríguez Saldaña no se ha pronunciado al respecto en sus redes sociales, mismas que tiene abandonadas, siendo su última publicación en Facebook una del 3 de octubre de este año, mientras que en X (antes Twitter) el último post fue realizado en octubre de 2022.

AMLO acusa provocación

El presidente Andrés Manuel López Obrador también habló de sus recorridos de cinco días por Guerrero para supervisar la reconstrucción tras el paso del huracán Otis, y no perdió la oportunidad para hablar de los hechos ocurridos, pues debido a estas acciones AMLO no pudo llegar a la inauguración del CRIT.

El presidente López Obrador rechazó asistir a la inauguración de dicha obra porque algunos maestros estaban "en una actitud de provocación", que sólo buscaban tener un reunión con el dirigente federal. Crédito: @lopezdoriga / X

Primero en X (antes Twitter), AMLO tachó de “provocadores” a los maestros por impedir su paso por La Montaña, al tiempo que aseguró que los medios de comunicación también estaban coludidos para darle foco y dejarlo mal parado.

Te puede interesar: UE destina 1.3 millones de euros para ayudar a damnificados por el huracán ‘Otis’ en Guerrero

Posteriormente, en su conferencia matutina de este lunes 27 de noviembre, López Obrador acusó de “extremistas” a los maestros y reiteró que sólo buscan provocarlo para que su gobierno actúe de manera autoritaria y eso se exponga en los medios.

“Ayer por ejemplo que un grupo de maestros no me permitió que yo asistiera a la inauguración del Centro de Terapias de Rehabilitación para Niñas Niños en La Montaña, pues no iban con el propósito en busca de justicia, no, iban a provocar porque están muy desesperados, y me pueden decir es que son de izquierda, yo creo que no son conservadores, es que los extremos se tocan y los extremistas, pues los respeto, pero yo creo que no están a favor de la transformación”, dijo el presidente.