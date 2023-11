Esto pedía Sergio Andrade para ser corista de Gloria Trevi en 1991

En 1991, el músico publicó una convocatoria dirigida a las jóvenes lectoras de la revista de Gloria Trevi (Archivo)

Un anuncio de 1991 para reclutar a las nuevas coristas de Gloria Trevi ha resurgido en las redes sociales, despertando interés y polémica debido a los requisitos solicitados y a la promesa de proyección artística para las candidatas.

La imagen, difundida por la página de Facebook “Un tiempo para recordar”, muestra un llamativo diseño y fotos de Gloria Trevi en el escenario junto a Mary Boquitas y Aline Hernández, quienes posteriormente fueron relacionadas con el infame “Clan Trevi-Andrade”.

La convocatoria cerraba el 31 de octubre de ese año, siete años antes de que explotara internacionalmente el escabroso caso y planteaba condiciones específicas para las aspirantes a coristas de la artista mexicana.

El anuncio exponía con entusiasmo la oportunidad de unirse a los coros de Gloria Trevi, citando los casos de Erika y Mary, ex coristas que habrían comenzado su camino como solistas: “¿Te acuerdas de Erika y Mary? Formaban parte de los coros de Gloria Trevi, ahora ambas inician una carrera como solistas... ¡Tú puedes ocupar su lugar!”, se lee en la publicación que originalmente formó parte de la desaparecida revista Las insólitas, Increíbles e Inverosímiles Aventuras de Gloria Trevi.

Por aquellos años, Trevi conquistaba al público con sus primeras producciones (Foto: RCA Records/Sony Music Ariola)

Las interesadas en participar al lado de su ídolo, quien por entonces triunfaba en la radio nacional con temas como Pelo suelto y Tu ángel de la guarda, debían enviar sus datos personales, fotos de cuerpo completo y del rostro, una grabación de su voz en casette y, si eran menores de edad, un permiso firmado por los padres.

“¡Amiga! ¡Esta es la oportunidad que esperabas! ¡Sí! Gloria Trevi te invita a formar parte de sus coros”. Abajo, aparecen todos los requisitos que debían cumplir aquellas chicas interesadas en la convocatoria, con dirección y teléfono a José María Iglesias No. 19, Colonia Tabacalera, México D.F., Cp: 06030.

Eres súper amante de la música

Tienes buena voz

Tienes buena presencia

Posees aptitudes para bailar

Y además cuentas con disponibilidad para viajar

“También manda un cassette con tu voz, acompañado de esta página y si eres menor de edad, un permiso de autorización firmado por tus padres. ¡Apresúrate! Esta convocatoria se cierra el 31 de octubre y los resultados aparecerán en la revista No. 16, correspondiente a la segunda quincena de noviembre”.

La publicación de hace 32 años causó revuelo este 2023 (Foto: Archivo)

Más abajo en la misma imagen se lee lo que Sergio Andrade, quien fue mánager y letrista de Gloria Trevi ofrecía a las aspirantes que sería seleccionadas.

Buen sueldo

Magnífico ambiente de trabajo

Y la oportunidad de lograr a futuro una carrera como solista

Mujeres agredecieron no haber mandado sus fotografías

Los requisitos reflejan expectativas de la época y en la actualidad generaron comentarios de mujeres que enviaron su información agradeciendo, retrospectivamente, no haber sido seleccionadas.

“De la que me salvé, qué bueno que mi mamá no me dio permiso de mandar mi foto”, “yo era súper fan de la revista oficial de Gloria Trevi, me encantaban sus historietas, pero a la distancia esto se ve demasiado turbio”, “mi hermana era fiel imitadora de ella e incluso concursó en un programa del canal 13 que conducía Kipy Casados para formar parte del grupo y salió ganadora. Afortunadamente cuando ella tenía que integrarse al clan, le dio paperas y ya no pudo”.

El controvertido productor musical, quien fue un director artístico de CBS en 1979, se encuentra desparecido de la escana tras su salida de la cárcel (Foto: Archivo)

La publicación ha alcanzado una rápida viralización, reavivando el debate sobre las condiciones del entorno laboral en el negocio de la música y en particular la gestión de Sergio Andrade, quien tiempo después fue condenado a 7 años y 10 meses en prisión por los delitos de secuestro, violación agravada y corrupción de menores.

Por su parte, ex coristas como Mary Boquitas y Aline Hernández se convirtieron años después en figuras centrales en el intrincado caso del llamado “Clan Trevi-Andrade”.