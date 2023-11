“Me parece una cosa horrible”: Pedro Sola critica atuendo que Christian Chávez usó en show de RBD en tributo a Thalía

Pedro Sola no tuvo empacho en decir que a él le pareció “horrible” el vestuario que usó Christian Chávez durante un concierto de RBD en Guadalajara (ig @tiopedritosola, @christianchavezreal)

La gira mundial de RBD inició en México y se encamina a sus últimas fechas. Tras conquistar durante dos noches al público de Monterrey, Nuevo León, los famosos se hicieron presentes en Guadalajara, Jalisco, y Christian Chávez demostró que el “amor a la mexicana” de los tapatíos estaba presente en su look.

Te puede interesar: Éste es el grado de estudios de todos los integrantes de RBD

El actor y cantante recreó un atuendo muy peculiar que Thalía usó en el pasado. Solamente con dos guitarras cubriendo sus pechos y otras referencias, Chávez hizo un tributo a la música charra, algo que la protagonista de ‘María, la del Barrio’ también hizo.

Sin embargo, las críticas no solo han estado presentes en redes sociales, sino también entre los comentarios de televisión en México. Ese fue el caso de Pedro Sola, quien en la emisión de este lunes 27 de noviembre en ‘Ventaneando’, no dudó en despotricar en contra del RBD.

El presentador de “Ventaneando” aseguró que el cantante “le cae bien” pero que el look fue una “copia” desatando caos en el foro de TV Azteca Crédito: TV Azteca

Opiniones encontradas en ‘Ventaneando’

“Me parece una cosa horrible”, inició el economista antes de la presentación de la nota en el espacio de Pati Chapoy. Con comentarios encontrados entre todos los presentes, Sola aseguró que Christian Chávez “le cae bien como actor”, pero que dicho look era una “copia” a Thalía, pese a que Linet Puente trataba de convencerlo de que era un tributo.

Te puede interesar: “Y a mucha honra”: Thalía compartió sus recuerdos en San Cosme y el restaurante de La Tonina Jackson

Mónica Castañeda no se quedó fuera de la discusión y dijo que a ella tampoco le gustaba el atuendo del RBD: “Más allá de defenderlo, también se vale decir te gusta o no te gusta. Creo que Christian le pone todo el entusiasmo, pero a mí tampoco me gusta. Creo que no hay necesidad”.

Cuando la discusión entre los presentadores parecía extenderse, Mónica Castañeda dijo en tono de broma que solo esperaba que a Christian Chávez no le hubiera dado frío durante su presentación, lo que causó gracia en el foro. Tras el comentario de ‘La Casta’, los presentadores pasaron a un anuncio comercial, dando por terminada la discusión.

Con su vestuario, Christian Chávez rindió homenaje a Thalía y su mítico atuendo usado para promocionar el sencillo "Amor a la Mexicana" ( Ig @christianchavezreal).

Más allá de la controversia que puedan generar los irreverentes y vistosos looks de Christian Chávez o los problemas de salud de algunos de sus compañeras, la gira de reencuentro de RBD se encamina a segur batiendo récords previo a su esperado concierto del 21 de diciembre en el Estadio Azteca.

Te puede interesar: Así se verá el concierto de RBD desde tu lugar en el Estadio Mobil Super de Monterrey

De acuerdo con medios especializados en eventos de entretenimiento, su gira por Estados Unidos se ha vuelto la más lucrativa en ese país. Con 30 conciertos en sold out, el grupo mexicano recaudó 130.5 millones de dólares, 49 millones más que lo recaudado por One Direction en 2014, agrupación que ostentaba dicho récord.