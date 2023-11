“Es un cónclave de derecha; por eso no voy”: AMLO se lanza contra la FIL Guadalajara

El presidente López Obrador dijo que esta Feria del Libro tiene fama, pero nunca ha ido porque se le ha atacado | Gobierno federal

El presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó las declaraciones de ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) Guadalajara, para criticar este evento y acusar que se trata de un cónclave de derecha.

Durante su mañanera, el presidente López Obrador reveló que en distintas ocasiones ha sido invitado a este evento que se realiza año con año y que congrega a miles de lectores, sin embargo, nunca ha asistido por la “tendencia conservadora” que tiene este encuentro.

“También es importante que se sepa que la FIL Guadalajara siempre es una especie de cónclave de derecha. Sí, ayer en todos en internet, y Vargas Llosa y Krauze, y Aguilar Camín; Francisco Martín Moreno, no ese debe abarrotar los salones y muchos a mi me han invitado durante unos años y nunca he ido”, indicó el mandatario federal.

05/07/2023 36 edició de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. © Cortesía FIL Guadalajara. Foto: Nabil Quintero ­ 36 edició de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. CULTURA © CORTESÍA FIL GUADALAJARA. NABIL QUINTERO

López Obrador señaló que la FIL Guadalajara tiene “buena fama”, pero acusó que “son muy buenos para la simulación”.

Y es que señaló que incluso se llegó a invitar escritores como José Saramago, y otros escritores “buenos y progresistas”, pese a que para su realización se destina buena cantidad de dinero público que se usa para pagar “los mejores hoteles” y viáticos.

“No estoy en contra. Nada más decir que tiene una tendencia conservadora”, dijo el mandatario federal, quien habló del escritor Paco Ignacio Taibo II y Raúl Padilla, director de la FIL Guadalajara que falleció en abril de este año.

“Paco que es buen escritor y muy consecuente, siempre va y no hay problema en eso. Pero siempre, al grado que al finado Raúl Padilla, que en paz descanse, hasta le dieron un premio en España, al Monarquía”, apuntó.

