Por qué Jürgen Damm era multado con 50 mil pesos por celebrar como CR7

Jürgen Damm era multado por su festejo al estilo de Cristiano Ronaldo (Twitter/ @LigaBBVAMX)

Jürgen Damm fue parte clave de la victoria de Atlético San Luis en el duelo del Play-In contra León, en donde fue el encargado de marcar el segundo gol de su equipo, rompiendo una racha de cinco años sin anotar en Liga Mx y celebrando de forma muy peculiar, con el conocido “Siiiuuu” de Cristiano Ronaldo, aunque reveló que había dejado de hacerlo tras ser multado con 50 mil pesos por ello.

El jugador mexicano tuvo una buena noche durante el partido de Play-In del Apertura 2023 en el estadio Alfonso Lastras, marcando gol cuando el partido se encontraba empatado a uno. Damm recibió por la derecha, recortó a dos rivales para disparar con su pierna izquierda, un tiro que tocó ambas manos del guardameta Rodolfo Cota, quien no consiguió desviarla.

Luego de que el balón tocó las redes, el mexicano corrió a la esquina e festejó con sus aficionados, al estilo de CR7, una celebración que lo acompaña desde hace año, aunque es importante señalar que no es un jugador que se caracterice por hacer muchos goles.

Jürgen Damm reveló que era multado con 50 mil pesos por celebración

En entrevista con ESPN, Jürgen Damm confesó que había dejado de celebrar de esa forma durante su estancia en Tigres, debido a que era multado con 50 mil pesos. De acuerdo con lo mencionado por el futbolista, el castigo lo aplicaba Ricardo Ferretti.

Ricardo "Tuca" Ferretti multaba a Jürgen Damm con 50 mil pesos por festejar como CR7. (Foto: Captura de pantalla)

“El Tuca me empezó a multar con 50 mil pesos, entonces ya no lo hice, pero luego en América y acá (Atlético San Luis) que no me multa pues sí lo hago” comentó Damm sobre la situación.

Aunque no especificó la razón que motivó al brasileño a imponer el castigo, existen dos posibilidades, la primera se debe a que el jugador se quitaba la playera durante el festejo, algo que le ganaba una tarjeta amarilla, recordando que cuando un jugador era amonestado por reclamos al árbitro “Tuca” lo multaba con la misma cantidad, siendo esta una forma no adecuada de ganarse la tarjeta, por lo que entraría en los criterios del ex-técnico.

La segunda puede deberse a una cuestión de creencia por parte de Ferretti, quien podría considerar el festejo como una forma de tomar el partido con poca seriedad.

El jugador de San Luis comentó que el festejo se debe a la admiración que tiene hacia CR7, aunque su jugador favorito es el argentino Lionel Messi, sin embargo, la disciplina que tiene el portugués es el motivo por el cual decidió hacer por primera vez esa celebración hace ya casi 9 años, cuando jugaba para los felinos.