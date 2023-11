Por qué dicen que El Chapo Guzmán pudo traer a One Direction a México

One Direction anunció su separación temporal en 2015 (Ilustración: Jovani Pérez/Infobae)

One Direction fue una boy band británica que marcó a varias generaciones de adolescentes enamoradas tanto de su música como de ellos, ya que el género musical de la agrupación era el pop, difícilmente se podría relacionar a este fandom con un narcotraficante como Joaquín Guzmán Loera alias El Chapo.

Sin embargo, son los mismos admiradores de la banda quienes recuerdan los premios Telehit de 2015 como un episodio “controversial” o “turbio” dentro del fandom mexicano, pues muchos de ellos le pidieron al Chapo Guzmán que trajera a One Direction a México y aparentemente les “cumplió”.

Los fans hicieron un hashtag para pedir el regreso de One Direction a México en el entonces Twitter, una situación que consideran "turbia" por su relación con El Chapo (Captura de pantalla)

Esta desesperada petición se realizó a través del entonces Twitter (hoy X) con la etiqueta #CHAPOMEXICONEEDS1D, un hashtag que llegó a ser tendencia en julio de 2015, los admiradores de One Direction hicieron esto como un último recurso para asistir a un concierto de Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik, Niall Horan y Liam Payne sobre el mismo escenario.

Joaquín El Chapo Guzmán se fugó del penal del Altiplano en julio de 2015, por lo que los fans de One Direction consideraron que era la oportunidad perfecta para “pedirle” que trajera a la agrupación hacia México.

Aunque no hay ninguna prueba de que El Chapo realmente hubiera interferido, actualmente las directioners recuerdan el suceso (Captura de pantalla)

“Estamos desesperadas, si esto no funciona, pasaremos del chapo a Satán. #CHAPOMEXICONEEDS1D”, “cuando salgan a la calle no olviden llevar sus discos de 1D y póster para arreglar la camioneta y el lugar #CHAPOMEXICONEEDS1D”, “esa camioneta negra nos está siguiendo, corre porque soy Directioner”, “confiamos en ti, trae a los chicos y escucharemos al Komander si es necesario”, fueron algunas de las publicaciones que se pudieron leer en su momento.

Durante el bombardeo de publicaciones en el entonces Twitter, se corrió el rumor de que uno de los hijos del narcotraficante había dado un “retuit” a la petición, por lo que consideraron que habían logrado llamar la atención de El Chapo Guzmán.

Así fueron algunos de los memes que se difundieron en 2015 (Captura de pantalla)

Las directioners —como se hacían llamar los fans— tomaron la situación con humor y realizaron miles de memes sobre la posibilidad de enfrentar un problema legal al involucrarse con el narcotraficante.

One Direction confirma que estará en los Premios Telehit de 2015

Después de algunos meses de silencio, One Direction confirmó en septiembre su presentación en México. Es importante mencionar que los integrantes de la banda ganaron tres categorías en los Premios Telehit de 2015: Grupo del año, Artista más popular en Telehit y Video del año.

Así fue como los fans de One Direction celebraron la confirmación de la banda en los Premios Telehit (Captura de pantalla)

Finalmente los cantantes se presentaron en el Foro Sol de la Ciudad de México el 26 de noviembre, su concierto duró alrededor de 30 minutos y los asistentes a la premiación corearon con mucha emoción éxitos como como Perfect, Little Things, A.M, Infinity y Story of my life.

Es importante señalar que los integrantes de One Direction no fueron los únicos artistas que se presentaron a los Premios Telehit de 2015, por lo que no se podría considerar como su último concierto oficial; sin embargo, la acción fue ampliamente celebrada en redes sociales, pues muchas personas consideraron que El Chapo Guzmán había escuchado y cumplido la petición realizada por fans.

Es importante mencionar que si bien el hashtag existió dentro del fandom mexicano de One Direction, no hay ninguna prueba de que realmente el narcotraficante hubiera intervenido en la presentación de la banda británica durante dicha premiación.

La dificultad de que One Direction volviera a México

"Telehit outfits" fue lo que escribió One Direction en su cuenta de Instagram horas antes de su presentación en el Foro Sol el 26 de noviembre de 2015 (Instagram/@onedirection)

La presentación de One Direction en los Premios Telehit se llevó a cabo en un momento crítico de la banda, ya que los cuatro integrantes habían anunciado su separación temporal y llevaban un mes de descanso después de su último concierto oficial.

Aunque dicha premiación es importante, no se trata de un evento de talla internacional como los Grammy o los Billboard, por lo que incluso si resultaban ganadores de alguna categoría, había pocas esperanzas de que viajaran hasta México para recibirlo personalmente.

La banda anunció su separación “temporal” el 25 de marzo de 2015; no obstante, seguían presentándose en los conciertos de On the Road Again Tour —la que se convertiría en su última gira—, de forma oficial, su último show como grupo fue el 31 de octubre de 2015 en el estadio Sheffield de Reino Unido. Casi un mes después, One Direction se presentó en el Foro Sol para los Premios Telehit.