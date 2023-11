Frente Frío 12: ¿Qué estados tendrán fuertes lluvias y bajas temperaturas hoy 26 de noviembre?

Así lucen el Frente Frío, la masa de aire polar y la entrada de humedad del Pacífico y el Caribe. Foto: X/@IAM_UdeG

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer en su reporte matutino que para este domingo 26 de noviembre el Frente Frío 12 se desplazará sobre el norte y noreste de México y provocará fuertes lluvias en varios estados debido a que entrará en interacción con corrientes en chorro polar y subtropical, un canal de baja presión, así como con la entrada de humedad del Océano Pacífico y del Mar Caribe. De igual forma, se esperan bajas temperaturas y un evento de “Norte” debido a la masa de aire polar que acompaña a dicho frente.

Los estados donde se esperan lluvias de fuertes a intensas son Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Oaxaca, Tabasco, Puebla, Veracruz y Chiapas, en los cuales además se prevé que haya visibilidad reducida, deslaves, encharcamientos, inundaciones, así como incremento en los niveles de ríos y arroyos, indicó el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Por otro lado, el pronóstico del Meteorológico Nacional indica que habrá algunos chubascos y lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y Nayarit.

El organismo también informó que la Tormenta Tropical Ramón, formada en el Océano Pacífico, no causará afectaciones en nuestro país, pues se ubica a más de mil 700 kilómetros de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Además no ha cobrado fuerza y se espera que en las próximas horas se degrade a depresión tropical y baja presión remanente. Con esto, ya no se espera algún otro ciclón fuerte que pueda evolucionar y tocar México, por lo que se daría por terminada la temporada de huracanes 2023, la cual se estimaba que cerrara el próximo 30 de noviembre.

Estos son los distintos sistemas meteorológicos que afectarán México este domingo 26. Foto: SMN/Conagua

¿Dónde habrá bajas temperaturas? ¿Volverá el calor?

El Frente Frío 12 y la masa de aire polar que lo acompaña provocarán temperaturas mínimas de -10 a 0 grados y heladas en las zonas altas de Chihuahua, Durango, Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México y Puebla; mientras que en las sierras de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala y Veracruz se prevé que el termómetro marque entre 0 y 5 grados.

Dichos sistemas meteorológicos también provocarán evento de “Norte” con rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora (km/h) y olas de 1 a 3 metros en las costas de Tamaulipas y el norte de Veracruz; rachas de 60 a 70 km/h con posibles torbellinos en Chihuahua y Coahuila; y rachas de 40 a 60 km/h con tolvaneras en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, indicó el SMN en su reporte.

En contraste, se esperan temperaturas máximas de 35 a 40 grados en Michoacán, Guerrero, la costa de Oaxaca y Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; así como máximas de 30 a 35 grados en los estados de Nayarit, Jalisco y Colima.

En el caso específico del Valle de México, el Servicio Meteorológico Nacional informó que se esperan cielos despejados por la mañana y nubosidad con posibles lluvias y chubascos. En la Ciudad de México se esperan temperaturas mínimas de 9 a 11 grados y máximas de 24 a 26 grados, mientras que en el Estado de México, las mínimas serán de 3 a 5 grados y máximas 19 a 21 grados.