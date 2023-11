FGR no devolverá lujosa casa de Emilio lozoya y apelará decisión de juez federal

Fotografía de archivo de Emilio Lozoya, durante una conferencia de prensa en Ciudad de México (México). EFE/José Méndez

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que no devolverá la casa que Emilio Lozoya Austin compró en Lomas de Chapultepec pese a la resolución de la jueza federal Ana Lilia Osorno Arroyo, quién negó la extinción de dominio, pues el inmueble fue adquirido con fondos provenientes de lavado de dinero, aseguró la dependencia federal.

Por lo tanto, presentará el recurso de apelación correspondiente dentro del plazo legal y adelantó que hará públicos los alegatos que la FGR expondrá al respecto.

Este domingo, la FGR manifestó su desacuerdo con la juzgadora por negar la aplicación obligatoria de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y alegar una retroactividad que es contraria a la misma.

Las autoridades tienen asegurada una casa de mil metros cuadrados del ex director de Pemex, sin embargo, la jueza segunda de Distrito en Materia de Extinción de Dominio consideró que el trámite de la Fiscalía se basó en un recurso legal que no estaba vigente al momento de la compra, por lo tanto este inmueble debería ser devuelto al ex funcionario.

Según la interpretación de la propia Fiscalía, “la Ley Nacional de Extinción de Dominio establece, con toda contundencia, que ningún acto jurídico sobre bienes afectos a extinción de dominio puede ser legitimado, y que son legales y válidos los procedimientos de extinción que se hayan iniciado a partir de la entrada en vigor de la misma, con independencia de que el hecho ilícito haya sucedido con anterioridad (Artículo 12 y 6º Transitorio)”.

Por su parte, el fallo del Juzgado se sustentó en la evidencia insuficiente de que los fondos utilizados en la compra de la residencia tuvieran un origen ilícito, además de la inexistencia de una ley que lo tipificara como delito en aquel entonces (2012).

La reforma materia de extinción de dominio se aprobó y entró en vigor en agosto de 2019 y a partir de ello la FGR solicitó el procedimiento sobre uno de los inmuebles de Lozoya Austin en Lomas de Chapultepec, sin embargo, la jueza federal anuló el proceso em noviembre de 2023 debido a que la lujosa residencia fue comprada nueve años antes de la nueva legislación.

La Fiscalía señaló que la Ley Nacional de Extinción de Dominio fue convalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando revisó esta nueva legislación.

La casa esta ubicada en el fraccionamiento Lomas de Bezares de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México y fue adquirida en el año 2012 por Emilio Lozoya Austin. En mayo de 2019 fue asegurada por la FGR y en 2021 se inició el procedimiento para concretar el cambio de propietario a favor del gobierno federal.

Independientemente de la apelación, la FRG sostuvo que dicho inmueble también se encuentra asegurado en otro procedimiento penal diferente a éste, por delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita en contra del ex director de Petróleos Mexicanos.

Cómo es la casa de Emilio Lozoya

El inmueble está ubicado en la calle de Ladera, número 20 interior 11, en el fraccionamiento La Retama, en Lomas de Bezares, alcaldía Miguel Hidalgo, una de las zonas más exlusivas de la Ciudad de México y del país.

La casa cuenta con un amplio jardín, un gimnasio y tres habitaciones en el primer nivel, cada una con walk-in closet y baño, así como posibilidad de hacer una cuarta recámara.

Entre los servicios que posee se encuentra una lavandería, dos cuartos de servicio y cuatro para conductores. Tiene 450 metros disponibles para ampliar la ocnstrucción, con un área de doble altura para hacer una cancha de baloncesto, una piscina cubierta, un spa, un cine, o lo que se requiera.

Según declaraciones de Lozoya, en 2012 pagó alrededor de 38 millones de pesos por la residencia de mil metros cuadrados.