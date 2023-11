Xóchitl Gálvez reacciona a dichos de Vicente Fox contra Mariana Rodríguez: “Si atacan a una, nos atacan a todas”

La candidata a la presidencia de México por la coalición Va por México, Xóchitl Gálvez. Imagen de archivo. EFE/José Méndez

Xóchitl Gálvez Ruiz, precandidata del Frente Amplio por México a la Presidencia de la República (alianza PAN, PRI y PRD), reaccionó a las críticas del expresidente Vicente Fox en contra de Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García, luego de que la llamó dama de compañía.

En su cuenta de X, antes Twitter, la precandidata y exsenadora condenó lo dicho por el expresidente panista, pues afirmó que ella lucha contra la violencia hacia las mujeres “venga de quien venga” y sin importar en contra de quién sea.

“Si atacan a una nos atacan a todas. Mi lucha es contra la violencia hacia las mujeres, venga de quien venga, vaya contra quien vaya. Rechazo y condeno totalmente las afirmaciones de @VicenteFoxQue contra Mariana Rodríguez @chavacanamayor”, escribió en su cuenta de X.

Xóchitl Gálvez condenó las críticas de Fox hacia Mariana Rodríguez. | Captura de pantalla

¿Qué dijo Vicente Fox sobre Mariana Rodríguez?

El expresidente publicó esta mañana un tuit en el que llamó a Mariana Rodríguez “dama de compañía”, al republicar una publicación de Pedro Ferriz de Con, en la que el periodista afirma que dará a conocer todo sobre Samuel García y su familia, acusándolo de presuntos actos de corrupción, infidelidad y alcoholismo.

“PEDRO, CUENTANOS LA HISTORIA !! HAY MUCHO DETRAS DE ESA SONRISA Y ESA DAMA DE COMPAÑIA”, escribió Fox en su cuenta de X.

Mariana Rodríguez respondió a la publicación del exmandatario reprochando que la llamara de esa manera y acusándolo de violencia contra las mujeres, a lo que se sumaron decenas de internautas que respaldaron a la influencer y criticaron al exmandatario.

“Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar.

Lo que usted hizo, se llama violencia. Por ciento, hoy es el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres y Niñas. Tómelo en cuenta”, reviró la esposa de Samuel García, precandidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano.

Mariana Rodríguez (Foto: Tomada de la red social X)

Sin embargo, Vicente Fox continuó con sus dichos en contra de Rodríguez Cantú argumentando que sus dichos son un acto de libertad de expresión, afirmando que no puede martirizarse por estar en “arena política” y haciendo campaña.

“LOS QUE ESTAN EN LA ARENA POLTICA HACIENDO CAMPAÑA .... NO PUEDEN HACERSE LAS MARTIRES EN LA DISCUSION ELECTORAL.. HAY LIBERTAD DE EXPRESION O NO......”, continuó.