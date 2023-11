“No fue lo ideal”: Jacqueline Bracamontes defiende a Lupita Jones tras ser despedida de Miss Universo

La actriz aseguró que la Miss Universo 1991 es una buena persona.

Luego de que Lupita Jones fue destituida en la dirección de Miss Universo México, millones de personas celebraron por la magnífica noticia por los malos tratos a diversas modelos; sin embargo, hubo otras que salieron a defenderla, como las conductoras Tania Rincón y recientemente Jacqueline Bracamontes.

Ésta última, quien logró representar a México en el certamen de Miss Universo 2000, salió en defensa de Lupita Jones y comentó ante la prensa que está desconcertada tras su inesperada salida.

“Quiero mucho a Lupita. Respeto y admiro su carrera de tantos años de entrega, yo la considero mi amiga, fui su alumna y fui parte de su equipo, desgraciadamente yo no tengo el poder para decidir cómo se hacen las cosas... El momento de cambio venía, le tocó a Lupita, tal vez la forma no fue lo ideal”.

“Ella está sacada de onda, obviamente... por cómo se dieron las cosas, yo la quiero mucho, pero le deseo todo el bien a la nueva administración, estoy abierta al cambio y a la inclusión, así es la vida real, hay que adaptarnos a los cambios”, dijo en un encuentro reciente con la prensa.

La jalisciense representó a México en el año 2000.

No da su opinión sobre la polémica con Sofía Aragón y Cynthia de la Vega

Finalmente, Bracamontes no quiso opinar sobre las polémicas que Jones habría tenido con exreinas de belleza como Sofía Aragón y Cynthia de la Vega, quienes exhibieron malos tratos por parte de Lupita.

“Yo hablo lo que me toca a mí, no lo de las demás, pienso que me fue bien en mi año, quiero mucho a Lupita, me apoyó mucho, es lo único que te puedo decir”, concluyó.

Esto dijo Lupita Jones ante su destitución en Miss Universo México

A través de una transmisión en vivo, Lupita Jones habló sobre los rumores que hubo en los últimos meses sobre su salida de la dirección de Miss Universo México, según su versión, el certamen no le había notificado el cambio oficial de directiva tras el nombramiento de Cynthia de la Vega.

¿”En los últimos meses, ha habido muchos comentarios, he estado recibiendo muchos mensajes para que se aclare la situación. Les quiero decir que, en primer lugar, Miss Universo no me ha confirmado nada…”, dijo Lupita Jones durante su transmisión en vivo.