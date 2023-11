David Benavídez vs Demetrius Andrade por el título interino y la posibilidad de enfrentarse a Canelo

(Foto: Instagram/showtimeboxing)

El boxeador estadounidense David Benavídez se encuentra a un paso de confirmar su condición de retador obligatorio del multicampeón mexicano, Saúl Canelo Álvarez, en la división de los pesos Supermedianos (168 libras) para el próximo año.

Sin embargo, Demetrius Boo Boo Andrade busca no sólo detener su avance, sino también arrebatarle su lugar en la velada de este sábado en el Mandalay Bay de Las Vegas, Estados Unidos.

La pelea, que cuenta con el cetro interino Supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en juego, posiciona a Benavídez como favorito frente al excampeón Andrade en el evento que cierra la era de las transmisiones de pago por evento de SHOWTIME, tras más de 36 años. Aunque para México y América Latina la cobertura será realizada por ESPN KNOCKOUT a partir de las 19:00 horas.

Durante la ceremonia de pesaje de este viernes, Benavídez, de 26 años, registró 75.75 kilogramos (167 libras); es decir, estuvo por debajo del límite de peso, exhibiendo una excelente condición física trabajada junto a Memo Heredia.

Por su parte, Andrade, de 35 años, pesó 76.1 kilogramos (167.6 libras), mostrando también una impresionante musculatura ante los aficionados.

Según el CMB, una victoria de Mexican Monster --como lo apodó Mike Tyson-- le garantizará el enfrentamiento con Canelo Álvarez en 2024, a menos que Álvarez decida renunciar al título sin combatir con él. En caso de derrota, Benavidez perdería su posición de retador obligatorio que ocupa tras su fácil victoria en la eliminatoria frente a su compatriota Caleb Plant a inicios de 2023.

Mientras que Demetrius, desde que representó a los Estados Unidos y su Providence natal, Rhode Island, en los Juegos Olímpicos de 2008, ha recibido boletos para grandes cosas en el boxeo. Con una marca de 32-0, 19 KO’s, es considerado como un zurdo resbaladizo con juego de pies de élite, poder de golpeo y atleticismo superior, no ha perdido muchos asaltos a lo largo de los años, aunque contra oponentes muy por debajo de su nivel.

“Es otro peleador que está siendo criticado por la política en el deporte del boxeo al que nunca se le dio la oportunidad de demostrar lo grande que es y ojalá pueda hacerlo la noche de la pelea con David Benavidez”, dijo el rey libra por libra Terence Crawford a ESPN la semana pasada.

¿Por qué Canelo evita los combates con mexicanos?

(Foto: Instagram/canelo)

“Canelo” Álvarez he tenido una trayectoria notable en el boxeo profesional, pero solo tres de esas peleas, han sido contra oponentes mexicanos: Julio César Chávez en 2017, Alfredo Ángulo en 2014 y Alfonso Gómez en 2011.

Se enfrentó a varios boxeadores mexicanos al comienzo de su carrera profesional, incluidos Francisco Villanueva, Abraham González, Miguel Vázquez, Pedro López y Jorge Juárez. Sin embargo, no ha subido al ring con un compatriota desde su pelea con Chávez Jr. Si bien Benavidez no nació en México, sus raíces y estilo de boxeo sí lo es.

Distintos peleadores, críticos y el mismo público fanáticos del deporte se ha preguntado por qué Canelo no pelea con mexicanos, a lo que esté en algún momento respondió: “Dicen que tengo miedo, pero no le temo a nadie y no evado a ningún peleador. Benavidez no me aporta nada” dijo en entrevista para World Boxing News. “Díganme con qué campeón han peleado antes. Yo le gané a todos los campeones de la división”.

Además, agregó, “represento a México y no me gusta pelear con mexicanos, no le veo sentido. A Jaime Munguía le veo potencial, pero le falta todavía algunas peleas para llegar a esos niveles. No me cierro a nada, pero por ahora no me gustaría”