AMLO reacciona a la detención de ‘El Nini’, jefe de seguridad de Los Chapitos: “No hay complicidad con nadie” Credito:cuartoscuro

Por segunda ocasión en lo que va del 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció sobre la detención de un integrante de ‘Los Chapitos’. Se trata de Néstor Isidro Pérez Salas, alias ‘El Nini’, jefe de seguridad de la facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Durante la conferencia de prensa matutina de este 24 de noviembre, desde Oaxaca, y a más de 24 horas de la detención de ‘El Nini’, el líder del Ejecutivo finalmente reaccionó al caso.

En un primer momento reconoció la situación como “delicada”, razón por la que solicitó al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, presentar un informe sobre el operativo.

Posteriormente, agradeció al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, luego de que reconoció al gobierno de México por haber logrado la captura de ‘El Nini’.

“Un distintivo del gobierno que represento es que no hay relaciones de complicidad con nadie, no hay protección ni a la delincuencia organizada ni a la de cuello blanco, no hay impunidad, para nadie, por eso estamos avanzando. Cuando no hay línea divisora no se puede garantizar la paz y la seguridad de los ciudadanos”, expresó.

Cabe destacar que en ningún momento mencionó al Cártel de Sinaloa directamente.

‘El Nini’: paso a paso de su detención y reclusión

Pérez Salas fue detenido por la Guardia Nacional (GN) y el Ejército duranta la tarde del miércoles 22 de noviembre en Culiacán, Sinaloa, tras un operativo que comenzó alrededor de las 11:00 horas y concluyó poco después de las 13:00 horas.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ‘El Nini’, de 31 años, fue localizado en un domicilio ubicado en la calle Villa Choix, en la colonia Colinas de la Rivera, al norte de la capital de Sinaloa.

Durante la noche, el hombre, presuntamente cercano a Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de ‘Los Chapitos’, fue trasladado a la Ciudad de México y presentando ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la Fiscalía General de la República (FGR).

En la tarde del jueves, las autoridades lo trasladaron al Reclusorio Norte, donde se celebró su audiencia inicial. Durante este periodo, el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal otorgó una suspensión de plano a El Nini, para efecto de que no se ejecute la orden de extradición en su contra emitida por EEUU.

Posteriormente, fue llevado en un helicóptero al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1, mejor conocido como ‘El Altiplano’.

Ahí permanecerá por los próximos 60 días, tiempo en el que el gobierno estadounidense tendrá que emitir la solicitud formal de extradición y presentar la carpeta de investigación en su contra.