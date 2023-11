Yuri confiesa que el amor a Dios la salvó de no ser ninfómana: “Llegó a ser vicio” | VIDEO

La cantante aceptó que su carne ya estaba viciada de tanto sexo que tenía. (TikTok @nayoescobar)

“Nunca le metí a la droga, lo mío, lo mío era el amor, el piojito, el cariñito”, fueron las palabras con las que reveló Yuridia Valenzuela Canseco, mejor conocida como Yuri, quien en el podcast de Nayo Escobar, confesó que se estaba volviendo adicta al sexo.

La cantante hizo fuertes revelaciones tras ser invitada por el conferencista Nayo Escobar, quien se sorprendió cuando la Reina del Pop Latino confesó que nunca le hizo a la droga, pues su vicio era el sexo.

De acuerdo con la intérprete de la ‘Maldita primavera’ el tener sexo era una delicia para ella, pues llegó a tener encuentros pasionales con muchos hombres al grado de estar a punto de morir por una enfermedad de transmisión sexual.

Yo decía: ‘ese (hombre) me lo traen’ Y mi equipo de trabajo me respondia: ‘Oye, pero es casado’, y les contestaba: ‘pero no capado, traémelo’. Y tuve mi conciencia, llegue a tener papiloma cervicouterino, casi cáncer. Sí, casi me mata, porque yo estaba happy day y me gustaba acostarme con los señores y nunca me cuidé”

“Yo no sé cómo nunca me embaracé, hubiera tenido hijos, así como un equipo de futbol. Yo decía: ‘Ay, no estoy ovulando, hay dale’ y yo me acosté con mucha gente”, agregó.

“Mi carne está viciada”

Aseguró que el diablo la intentó seducir al ponerle en su camino a tres exparejas, uno de ellos, al que nunca pudo tener sexo con él. (TikTok @nayoescobar)

Asimismo, reconoció que su cuerpo ya estaba viado por el acto pasional, situación que la llevó a ser cristiana y la salvó de convertirse en ninfómana.

“Sí, llegó a ser un vicio. No era ninfomaniaca, pero yo creo que si dios no llega a mi vida en ese momento si me vuelvo ninfómana, tenía belleza, dinero, juventud. Yo salí cuando ya era cristiana, pero si yo me alejo de dios regresó a las andadas porque mi carne está viciada, yo la vicié. Yo conozco mi carne, y esta se me alebresta, cuando yo veo a un hombre guapo le digo: ‘quietecita, quietecita que ahí está el marido’, y Satanás se me pone en frente y hay a veces qué hombres me intentan ligar”, contó.

En entrevista con el conferencista Nayo Escobar, la cantante reveló que muchas veces no se cuido tras tener una adicción al sexo. Crédito: Tiktok Nayo Escobar

Satanás la intentó seducir con tres exparejas

Una anécdota que contó ante el conferencista, fue la vez que acudió a Televisa sin su marido, lo cual fue un error, pues a palabras de ella, el diablo la intentó seducir a que cayera en el vicio del sexo al ponerle en su camino a tres de sus exparejas, uno de ellos con el cual siempre deseo tener relaciones sexuales.

“Un día en Televisa, mi marido no me pudo acompañar porque tuvo que ir a la iglesia y el diablo me puso a mis tres ex, porque el ‘Chanclas’ lo hizo así para que cayera yo, y en especial me puso a un ex que nunca me lo pude echar. Él (diablo) te pone tu debilidad”, confesó.

“Yo acepto mis debilidades. Llega el primero y me toqueteaba y me decía: ‘Hola mi amor, estás bien buenota’ y yo solo le decía: ‘No me toques que soy débil’. A la mitad de Televisa, llega el segundo y me ve y me planta un beso en el cachete y mi cuerpo me decía: ‘ay qué sabroso’ y todo me repapalotea y le decía a dios: ‘Señor no me abandones, porque aquí suelto todo, suelto el calzón y suelto el brasier, y pues me le safo’”, expresó.

En entrevista con el conferencista Nayo Escobar, la cantante contó que por poco y el diablo hacia de las suyas al reencontrarse con un ex, al cual no pudo tener una noche pasional. Crédito: Tiktok Nayo Escobar

Asimismo, dijo que el encuentro con aquel hombre que nunca tuvo una noche de pasión, estuvo al borde de caer en la infidelidad, pues al verlo, le hizo sentir profunda necesidad de tener sexo.

“Finalmente, llegó al foro donde iba a hacer el programa en vivo y en eso llega el hombre que nunca pude cuchi plancharmelo y que me encantaba, porque no veía en México. Y él con la mirada me decía: ‘¿cuándo nos vamos?’, y yo solo decía: ‘Luego, luego’. Es un muñeco, bronceado, ay dios, y ahí dije, maldición, empiezo a temblar porque la carne tiene memoria y para despedirme me inventé que me sentía mal, en eso entro al foro donde se grababa el programa de El Calabozo con El Burro Van Rankin y Esteban Arce, quienes me ayudaron porque me veían mal por la ansiedad que tenía. Después llegué a mi casa y le advertí a mi marido, es la última vez que me dejas sola, porque así paso con mis tres exparejas. Yo le cuento todo”, finalizó.